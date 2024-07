Los mejores juegos cooperativos para PC

Los juegos cooperativos siempre son muy divertidos porque obligan a las personas a ayudarse, así que acá te vamos a compartir los mejores que han sido lanzados en PC.

Atención jugadores de PC. En esta ocasión hicimos una lista con los mejores videojuegos cooperativos que podrán disfrutar entre amigos en sus ordenadores. Desde grandes clásicos hasta lanzamientos recientes.

Acá vas a conocer los juegos cooperativos para PC más divertidos, novedosos y realmente, algunos de los mejores que se han hecho hasta ahora.

Contenido

Portal 2

Comenzamos la lista con uno de los mejores juegos cooperativos disponibles en PC: Portal 2.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

En este juego de puzzles y plataformas, los jugadores usan una pistola de portales para resolver desafíos. La campaña cooperativa tiene su propia historia y personajes, ofreciendo enigmas únicos que requieren comunicación y coordinación para superarlos.

Left 4 Dead 2

Este shooter en primera persona enfrenta a un equipo de cuatro jugadores contra hordas de zombis. Los jugadores deben trabajar juntos para sobrevivir a través de varios escenarios, usando una variedad de armas y estrategias para mantenerse con vida… ¿Tendrán lo necesario para salir con vida?

Divinity: Original Sin 2

Se trata de un RPG isométrico donde los jugadores pueden formar un equipo y explorar un mundo vasto y lleno de misiones. El juego permite combates tácticos por turnos y una rica narrativa, con decisiones que afectan la historia y el desarrollo del personaje. 100% recomendado.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

A Way Out

A Way Out es un juego narrativo y exclusivamente cooperativo que sigue la historia de dos prisioneros que deben trabajar juntos para escapar y resolver sus diferencias.

Requiere colaboración constante, con cada jugador controlando a un personaje diferente y resolviendo puzzles y desafíos.

Overcooked! 2

Este es un juego de cocina caótico y muy divertido, donde los jugadores deben preparar y servir comidas en una serie de cocinas cada vez más absurdas. La coordinación y la comunicación son esenciales para cumplir con los pedidos en tiempo y forma. Acá las risas (y la frustración de estar perdiendo) están garantizadas.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Borderlands 3

Este título es un shooter looter en primera persona de 2K Games con un estilo visual único y humor característico. Los jugadores forman un equipo para explorar mundos abiertos, completar misiones, y recoger armas y equipo mientras combaten a enemigos variados.

Monster Hunter World

En este juego de acción y aventura en el que los jugadores cazan monstruos gigantes en un mundo abierto, la cooperación es clave para rastrear, combatir y capturar o matar a estos monstruos.

Pertenece a la popular franquicia de Monster Hunter y se hace un fuerte énfasis en la estrategia y el uso de diferentes armas y habilidades.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Phasmophobia

Phasmophobia es un juego de terror cooperativo donde los jugadores asumen el rol de investigadores paranormales. Deben explorar lugares embrujados y recoger pruebas de actividad paranormal, utilizando una variedad de herramientas mientras intentan no ser atrapados por los fantasmas.

It Takes Two

Este título cooperativo mezcla diversos géneros, desde plataformas hasta puzzles y minijuegos. La historia sigue a una pareja en proceso de divorcio que es mágicamente transformada en muñecos y deben trabajar juntos para superar sus diferencias y volver a la normalidad.

Sea of Thieves

Sumérgete a un mundo de aventuras piratas con Sea Thieves, un título mundo abierto compartido. Los jugadores forman una tripulación y navegan por los mares, combatiendo otros barcos, buscando tesoros y enfrentando peligros en un entorno dinámico y lleno de oportunidades para la cooperación.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Sabemos que hay muchos más juegos cooperativos para PC que valen la pena mencionar, pero no te preocupes porque esta lista posiblemente siga en aumento. Esperamos que puedas probar estos títulos y te diviertas un montón con amigos. Si te ha gustado no dudes en visitar más contenido como Los mejores juegos cortos para el verano o Los mejores juegos puzle para móvil que no te puedes perder