Mejores juegos de Apple Arcade para iPhone, iPad y Mac en 2023

Apple Arcade está creciendo en popularidad, y el servicio tiene algunas gemas reales que pueden haber pasado desapercibidas para la comunidad de jugadores en general. Estos son algunos de los mejores juegos de Apple Arcade en 2023.

Apple Arcade es un servicio de suscripción mensual que cuenta con una amplia gama de juegos que se pueden jugar en las plataformas Mac, iPhone y iPad de Apple. No es diferente a Xbox Game Pass, pero ninguno de los juegos incluidos ofrece microtransacciones o DLC pagado.

El servicio cuesta 4.99 al mes y ofrece grandes éxitos en franquicias como Monster Hunter, así como nuevos juegos de desarrolladores de la talla de PlatinumGames. Con alrededor de 200 títulos incluidos, puede ser difícil decidirse por tu próxima descarga. Afortunadamente, hemos reunido los mejores juegos de Apple Arcade que puedes jugar ahora mismo.

Los mejores juegos de Apple Arcade

Aquí están los mejores juegos de Apple Arcade en 2023:

Football Manager 2023

Le otorgamos a Football Manager 2023 una crítica muy positiva cuando se lanzó, y nos complace decir que la experiencia (ligeramente) simplificada de Football Manager Touch 2023 es igual de agotadora y ofrece una excelente manera de tomarte el tablero de tácticas de forma activa.

What the Golf?

El golf no es para todos, pero What The Golf? no es un juego de golf. Cada nivel se libera del concepto central del juego de maneras nuevas e interesantes, como golpear a tu propio personaje en un agujero o hacer un agujero en otro. Es realmente algo fuera de lo común y siempre sorprendente.

Bleak Sword

Si estás buscando un juego de 8 bits con vibraciones de Dark Souls y Undertale, entonces echa un vistazo a Bleak Sword. Si bien el estilo de arte retro gótico no será para todos, el combate del juego es notablemente fluido. También es altamente adictivo y difícil de dominar.

Beyond Blue

Beyond Blue es como si estuvieras viviendo en un documental de la 2 mientras tu personaje explora el océano y su vida silvestre. Sin duda, es uno de los mejores juegos de Apple Arcade que se ofrecen. Su historia también es tan profunda e inmersiva como los entornos que explorarás, y es un gran escaparate técnico en todas las plataformas.

Grindstone

Grindstone es un adictivo rompecabezas de combinación de colores que toma el atractivo cursi del género y lo pone patas arriba. En lugar de combinar gemas, en realidad estás matando monstruos, para cambiar de color a la mitad y mantener tu racha. Es increíblemente adictivo, con divertidos objetivos de bonificación y batallas contra jefes también.

Monster Hunter Stories

Monster Hunter Stories es un poco diferente del juego básico de Monster Hunter, ya que cambia la matanza de monstruos por domesticarlos y criarlos, no muy diferente de Pokémon. Esta versión de Apple Arcade presenta la totalidad del primer juego que se lanzó originalmente para Nintendo 3DS.

Sayonara Wild Hearts

Esta aventura teñida de neón es como un álbum de música jugable. Está lleno de imágenes elegantes y música increíble, y aunque la experiencia es corta, es completamente inolvidable. Los fas de la música o los fans de los títulos de ritmo realmente deberían descargar esto.

Oceanhorn 2

Oceanhorn 2 es una mejora real con respecto al primer juego. También lleva su inspiración de Zelda Breath of the Wild claramente en su estilo. Si bien algunos criticarán a Oceanhorn 2 como poco original, en realidad es una experiencia muy divertida. También es lo más parecido a Zelda en Apple Arcade que tendrás.

De los juegos de Apple Arcade más relajantes: Assemble Witch Care

Este relajante juego Apple Arcade de resolución de acertijos te permitirá volver a armar objetos preciados. Desde reproductores de cintas hasta cámaras, es una delicia que hace un excelente uso de la pantalla táctil para permitirle manipular la tecnología analógica.

Hitchhiker

Hitchhiker es un juego de misterio tenso que realmente merece más atención. La premisa es que el protagonista está haciendo autostop por todo el país hacia un destino misterioso, charlando con los conductores a medida que avanzan. La diversión es reconstruir por qué vas allí y quién eres realmente. Aquellos que disfrutan de experiencias inmersivas para un solo jugador con acceso a Apple Arcade realmente deberían echarle un vistazo.

Fantasian

Viniendo del estudio Mistwalker de Hironobu Sakaguchi, Fantasian transmite mucho del ADN de Final Fantasy al mismo tiempo que agrega un giro único. Gran parte de sus fondos y entornos son dioramas, lo que le da una sensación de ensueño, con un excelente combate por turnos.

World of Demons

Como era de esperar de PlatinumGames, World of Demons está lleno de acción con estilo. También ofrece un impresionante estilo de arte con sombreado de celdas que realmente luce en los iPhones y iPads más nuevos, así como la capacidad de invocar monstruos para que luchen a tu lado.

Gris+

Gris fue una hermosa aventura llena de colores y paisajes deslumbrantes cuando se lanzó en 2018 y, gracias a Apple Arcade, se puede jugar todo el juego en su dispositivo Apple a través de su suscripción.

Realmente hay pocos juegos que se vean tan bien, particularmente en los dispositivos más recientes.