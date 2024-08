Mejores mazos para Disney Lorcana: Top cartas meta del competitivo

Estos son los mejores mazos para jugar a Disney Lorcana y triunfar en el competitivo, siguiendo el meta o sorprendiendo a tus rivales.

Puede que te sorprenda ver este artículo en nuestra categoría de videojuegos, pero como Disney Lorcana puede jugarse en PC y móviles, podemos considerarlo como tal, ¿no? Bien, aclarado eso, vamos a lo que nos interesa.

El juego ha irrumpido en la escena de los TCG y ha ido ganando adeptos a un ritmo asombroso. En parte se debe a su vertiginoso calendario de lanzamientos, pero también al encanto nostálgico de una enorme variedad de queridas IP.

Por supuesto, para algunos jugadores, lo único que importa es la jugabilidad y las interesantes mecánicas de Disney Lorcana. La mayoría de los jugadores comenzarán su andadura en Lorcana con un mazo de inicio, pero si quieres estar a la altura de la competencia, tendrás que construir el tuyo propio.

Esta guía repasará los cuatro mazos más utilizados en el meta competitivo de Lorcana para que sepas a qué aspirar.

Mazos meta de Disney Lorcana: Esmeralda/Acero Descarte

Muchos de los mejores jugadores de Disney Lorcana consideran que el temido mazo Esmeralda/Acero Descarte es el mazo meta más fuerte del juego en estos momentos. Se ha visto en multitud de torneos no oficiales e incluso ocupó el primer puesto en el Disney Lorcana Challenge (DLC) de Chicago.

Disney/Ravensburger

El mazo que tenemos aquí es del ganador del DLC de Chicago, Brian Courtade, conocido en la comunidad como “Th3RaT“. Este mazo puede parecer muy agobiante gracias a su pieza central, Bucky, la ardilla de El Emperador y sus locuras.

Bucky obliga a tu oponente a descartarse cada vez que juegas un personaje nacido de la inundación y su protección lo hace difícil de eliminar. Por eso verás tantos en esta baraja. Diablo – Heraldo Devoto funciona como un fantástico motor de robo, aunque sólo estén disponibles brevemente. Activan el descarte de Bucky y los oponentes se ven obligados a responderles.

Aladdin – Valiente rescatador puede perturbar a los oponentes que dependen de objetos, mientras que Robin Hood – Campeón de Sherwood ayuda a eliminar amenazas y gana Lore por hacerlo. Cada vez que juegas una de estas cartas, tu oponente pierde herramientas mientras tú las ganas, lo que le obliga a confiar en la suerte.

Flynn Rider – Su mayor fan puede buscar cuatro Lore como cierre, siempre que la mano de tu oponente esté vacía, como suele ser el caso. Opciones técnicas como Úrsula te permiten ver la mano de tu oponente y eliminar Canciones amenazadoras, mientras que Cala oculta – Refugio tranquilo protege tus cartas más débiles de varias herramientas de eliminación.

La baraja es relativamente fácil de pilotar gracias a la sinergia casi automática de muchas piezas, pero sigue habiendo un elemento de saber qué jugar contra quién. Según nuestra propia experiencia, hay pocas formas más fáciles de conseguir una victoria que jugando este meta mazo Disney Lorcana.

Actualización: A partir del 9 de agosto de 2024, Bucky se ha convertido en la primera carta Disney Lorcana en recibir una errata. Ha sido objeto de una modificación masiva que ha aumentado su coste de tinta, ha eliminado su palabra clave Guardián y ha alterado su habilidad para que los jugadores deban cambiar a personajes nacidos de la inundación para activar su descarte.

Disney/Ravensburger

El cambio ha alterado drásticamente la viabilidad competitiva de Bucky y es muy probable que a partir de ahora no se incluya en los mazos de Descarte Esmeralda/Acero. Como tal, la forma de toda la baraja cambiará a medida que los personajes nacidos de la inundación pierdan importancia en su composición.

Esmeralda/Acero Descarte tuvo una iteración previa que encontró un lugar en el meta Into the Inklands para Disney Lorcana, pero aún está por ver si volverá. Cuando dispongamos de más datos de eventos competitivos, actualizaremos esta lista.

Mazos meta de Disney Lorcana: Control de rebote Rubí/Amethyst

Un elemento básico desde la primera colección de Disney Lorcana, el control de rebote rubí/amatista (aunque se está inclinando hacia el rango medio) ha evolucionado constantemente con cada iteración del juego. Se sitúa sistemáticamente entre los ocho mejores DLC de los principales e incluso se llevó la corona en el DLC Bochum.

Disney/Ravensburger

Lo ideal es hacer un mulligan agresivo para llenar la mano de objetos de bajo coste y las numerosas herramientas de rampa que ofrece. Cuando juegas con esta baraja, no es raro no ver ningún personaje en tu tablero hasta el cuarto turno. Sin embargo, dependiendo de cómo te acompañe la suerte, podrías tener 7 o más tintas en ese momento.

Los objetos como Pawpsicle se reemplazan a sí mismos al principio, mientras que Iceblock ablanda a los objetivos para ciertas jugadas de eliminación. Ambos alimentan a Hiram Flaversham – Juguetero, que puede desterrar objetos en juego, y a la Búsqueda, que te permite robar dos cartas. Idealmente, muchas de las cartas que robas serán Canciones para conseguir tinta.

Con toda esa tinta, puedes jugar fácilmente el conjunto de opciones de eliminación de Rubí, incluyendo las famosas Preparaos o Sisu – Empowered Sibling para aniquilar el tablero de tu oponente. Si puedes inundar tu propio tablero con objetos baratos en el late game, Tamatoa – Brillante se convierte en una máquina de Lore, especialmente cuando se combina con Lucky Dime.

Si te apetece ilusionar a tu oponente y luego ganar la partida en dos o tres turnos, este meta mazo Disney Lorcana es para ti.

Mazos meta Disney Lorcana: Rampa de objetos Zafiro/Acero

Muy similar a nuestro mazo anterior, la Rampa de objetos Zafiro/Acero tiene un inicio de partida ligeramente más lento antes de producir 10 Lore por turno. A menudo se encuentra entre los primeros puestos de los eventos de juego organizado, aunque todavía no la hemos visto alzarse con la corona.

Disney/Ravensburger

La estrategia es muy similar a la de Control Rubí/Zafiro, incluido el motor de robo de Hiram a través de Pawpsicle y Fortisphere. Tiene el mismo paquete de rampa con One Jump Ahead, How Far I’ll Go y Fishbone Quill. Incluso Tamatoa hace su aparición como potencial cerrador con Lucky Dime.

En lo que difiere esta baraja es en la mayor variedad de personajes. Contar con más personajes como Robin Hood – Campeón de Sherwood al principio te permite ralentizar a los mazos aggro con Desafíos favorables. Cogsworth, el Abuelo Reloj, también añade capacidad de supervivencia a tus piezas clave.

En lugar de la eliminación dura de Ruby, obtienes el daño directo de Steel, que puede desempeñar un papel similar. El combo Campanilla – Hada gigante con Agarra tu espada es básicamente un Preparaos. Along Came Zeus y Rise of the Titans permiten la tecnología de las localizaciones, que han vuelto a estar de moda.

Como final de partida alternativo, tenemos a Bella, que realiza misiones de cinco Lore si tienes 10 de tinta o más (la tendrás). Si la combinas con Lucky Dime, se acabó el juego.

Estos son los 4 mejores meta mazos de Disney Lorcana. Conocidos coloquialmente como los Cuatro Grandes. Por supuesto, cada jugador tiene sus propias variantes y diferentes opciones técnicas, que variarán en función de su meta local. También hemos visto a varios fuera de meta ganar torneos importantes.

