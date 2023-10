Los mejores 11 mods de Skyrim para descargar en 2023 en Xbox, PS y PC

Mediante el uso de Mods en Skyrim se puede personalizar tu experiencia en el juego para sacudir el modo de juego de cualquier manera que te guste, lo mejor es que estos están disponibles en consolas, así como PC. Aquí tienes los mejores mods de Skyrim disponibles para Xbox One & Series X/S, PS4, PS5 y PC para usar en 2023.

Aunque hoy en día existen innumerables juegos de mundo abierto, Skyrim, de Bethesda, sigue siendo increíblemente popular, en gran parte gracias a la comunidad que crea mods únicos que permiten a los jugadores personalizar el mundo y el juego en general.

Algunos mods pueden proporcionar desafíos de mayor dificultad, otros pueden hacer que ciertos aspectos del juego sean más cómodos de usar, y otros son simplemente extraños y divertidos.

Aunque en ocasiones los mods pueden tener fallos, también pueden ser muy divertidos.

Para aquellos que quieran disfrutar de Skyrim pero no vean la necesidad de utilizar todos los sistemas del juego, los mods pueden ser especialmente útiles.

Por ejemplo, puede que quieras jugar como un Hombre Lobo o un Vampiro, pero quieres evitar las restricciones que conllevan estas transformaciones, o puede que algunos jugadores sólo quieran encontrar la Sala de Trucos Legendarios.

A continuación hemos recopilado una lista de los mejores mods de Skyrim disponibles en Xbox One y Series X/S, PS4, PS5 y PC que podrás descargar en 2023.

Bethesda Los mods de Skyrim pueden mejorar mucho la jugabilidad.

Cómo instalar mods de Skyrim en PC

Los jugadores pueden descargar e instalar mods de Skyrim en PC siguiendo los siguientes pasos:

Abre Skyrim y selecciona “Mods” en el menú principal.

Selecciona el mod que quieras instalar y selecciona “Descargar”.

Instala el mod una vez descargado y actívalo en el mismo menú.

Una vez activado, carga una partida existente o inicia una nueva para jugar.

Ahora deberías poder utilizar los mods que has descargado al iniciar el juego. Recuerda que también puedes añadir mods desde el sitio Bethesda.net y seleccionar la opción Añadir a la biblioteca.

También se pueden descargar mods adicionales desde Nexus mods para Skyrim en PC.

¿Están disponibles los mods de Skyrim en Xbox y PlayStation?

Sí, tanto PS4 como Xbox One tienen acceso a los mods de Skyrim. Bethesda es una de las pocas compañías que pone mods a disposición de los jugadores de consola, y además son sencillos de usar.

Para activar los mods de Skyrim en consolas, solo tienes que seguir estos pasos:

Selecciona la opción “Mods” en el menú principal, y aparecerá una lista que puedes descargar.

Descarga los mods que quieras probar.

Selecciona y activa el mod una vez descargado.

Sin embargo, ten en cuenta que Skyrim tiene un número limitado de mods disponibles en Xbox y PlayStation en comparación con PC.

Algunos mods de Skyrim en consola tampoco funcionan tan bien con otros, por lo que intenta no usar demasiados a la vez. Si tu juego se bloquea o funciona lentamente al usar un mod determinado, intenta evitarlo en el futuro.

Recuerda, estos mods están hechos por la comunidad, no por la propia Bethesda, por lo tanto cada uno funciona, pero no tiene soporte oficial.

imagen

Los mejores mods de Skyrim para PC

Bethesda Skyrim empieza a verse viejo, pero los mods ayudan a mantenerlo fresco.

Aquí tienes seis de los mejores mods de Skyrim que puedes descargar en PC:

Tame the Beasts de Skyrim 2

Este mod te permite convertir Skyrim en algo parecido a Pokémon. No sólo puedes domar bestias salvajes y hacer que te sigan a todas partes, sino que también puedes ordenarles que luchen y te protejan de los peligros que acechan por toda la tierra. El parche también añade más variedad en lo que respecta a la vida salvaje, e incluso añade algunos animales nuevos con los que luchar y domesticar.

Descargar

Bethesda ¿Te apetece domar a un tigre dientes de sable para que sea tu compañero en Skyrim?

Parche no oficial Skyrim Legendary Edition

Por muy queridos que sean los juegos de Bethesda, también son conocidos por su alto volumen de bugs y glitches. Este tipo de cosas se consideraban extravagantes en 2011, pero en 2022, el mundo es menos indulgente cuando se trata de juegos inacabados. Este mod elimina la mayoría de los errores que quedan en Skyrim y permite a los usuarios de PC disfrutar de una experiencia lo más fluida posible.

Descargar

Ultimate Skyrim

Este mod es en realidad 16 mods diferentes en uno, aunque no es necesario tener los 16 activos a la vez. Puedes elegir los cambios que quieras usar en cada partida. Sin embargo, el principal atractivo del mod Ultimate Skyrim son los ajustes de realismo que introduce en el juego. Por ejemplo, puedes hacer que tu personaje sufra frío o hambre, lo que añade un nuevo elemento al juego. El mod también añade un sistema de combate más realista. Esto eleva las apuestas de las batallas, haciéndolas mucho más mortíferas.

Descargar

Bethesda El mod Ultimate Skyrim podría ser el más célebre de todos los tiempos.

Conviértete en el Gran Rey de Skyrim

Si decides ponerte del lado de los Stormcloaks y separar Skyrim del Imperio, acabarás convirtiendo a Ulfric Stormcloak en el Alto Rey de Skyrim. El único problema es que tú eres el Dragonborn – no él. Y tú eres el que hizo todo el trabajo. Además, si has estado atento, verás que Skyrim simplemente ha cambiado un dictador por otro. Así que, ¿por qué no asumir el trabajo tú mismo? Con este mod, puedes ser el líder benevolente de Skyrim o gobernar con puño de hierro. Tú eliges.

Descargar

Skyrim HD – Texturas 4K

Skyrim es uno de los mundos abiertos más espectaculares jamás creados, pero el juego tiene ya más de una década y eso empieza a notarse. Aunque los remasters y las reediciones hacen un trabajo competente a la hora de actualizar el aspecto visual de Skyrim, está claro que se necesita más trabajo para ponerlo a la altura de los juegos de 2022. Este mod hace un trabajo increíble dándole a Skyrim un brillo 4K. Aunque el juego sigue pareciendo un poco anticuado, el mod 4K Textures le ayuda a estar a la altura de la mayoría de títulos modernos.

Descargar

Bethesda Skyrim se ve increíble en 4K, sobre todo después de este mod.

Múltiples seguidores

Los seguidores son súper útiles en Skyrim, no sólo pueden llevar cosas por ti y hacerte compañía en tu viaje, también pueden luchar a tu lado. Si bien es posible tener varios seguidores en el juego base de Skyrim por algún medio furtivo, este mod te permite hacerlo cuando quieras sin caer en la mecánica del juego. Esto te permite reunir un escuadrón equilibrado antes de salir a explorar Skyrim en grupo. También evita que los seguidores se golpeen y luchen entre sí accidentalmente.

Descargar

Los mejores mods de Skyrim para Xbox y PlayStation

A continuación, hemos elaborado una lista con cinco de los mejores mods de Skyrim que puedes descargar en consolas para Xbox One & Series X/S, PS4 y PS5:

Seguidor del lobo (Buck)

Los lobos son bestias de aspecto aterrador en Skyrim, incluso los huskies que puedes reclutar no parecen tan malvados. Sin embargo, nunca puedes reclutar a uno como seguidor… hasta ahora. Este mod te permite rescatar a Buck de una bruja que lo mantiene enjaulado. Una vez lo hagas, Buck se convertirá en tu fiel compañero lobo. Te seguirá, luchará a tu lado e incluso te llevará algunos objetos. Es un buen chico en todos los sentidos. Buck tampoco cuenta como tu compañero animal, así que también puedes reclutar a otro perro si quieres.

Bethesda

Nivelación más rápida

Si quieres adentrarte rápidamente en los aspectos finales de Skyrim, el mod Faster Leveling es ideal para instalarlo en consolas. Hace exactamente lo que sugiere su nombre y reduce a la mitad el tiempo que se tarda en subir de nivel, permitiéndote subir de rango tus habilidades rápidamente. Se trata de un mod diseñado para que los jugadores veteranos puedan crear su Dragonborn ideal, sin tener que pasar más de 40 horas haciéndolo.

El cuarto de los tramposos

El cuarto de los tramposos o ‘The Cheat Room’ es uno de los mejores mods para consola de Skyrim, ya que te permite acceder a prácticamente todo desde el principio del juego. Puedes equipar cualquier armadura, arma o hechizo e incluso adaptar el juego de varias otras formas subiendo de nivel rápidamente y haciendo que Skyrim funcione a tu ritmo. Se trata de un mod especialmente útil para aquellos que ya han completado el juego, y sólo quieren volver a sus partes favoritas sin tener que acumular horas y horas en el juego de nuevo.

Aumento de FPS

En consola, Skyrim no tiene algunos de los increíbles mods gráficos a los que tienen acceso los jugadores de PC. Por suerte, el FPS Boost es uno de los mejores mods de Skyrim para ayudar a que el juego funcione sin problemas cuando se juega en PS4, PS5 y Xbox One & Series X|S. Por supuesto, también necesitarás un televisor capaz de ejecutar una alta velocidad de fotogramas, pero si lo tienes, entonces este es el mod perfecto para ayudar a Skyrim a sentirse como un juego mucho más moderno.

No más seguidores muertos

Bethesda Meeko es un perro cuyo dueño ha muerto dejándolo solo. Este mod lo convierte en un compañero invencible.

Este es un mod muy útil si te gusta usar varios seguidores y equiparlos con algunos de tus mejores equipos. Básicamente, hace inmortales a todos los seguidores y evita que los maten los enemigos, el entorno o incluso tú mismo. Los seguidores seguirán hincando la rodilla cuando resulten heridos, pero acabarán curándose y volviéndose a levantar para unirse a tu bando. El mod también funciona con animales como perros, trolls y lobos. Así que, si alguna vez has querido tener un Meeko indestructible que te siga en tus aventuras, ¡ahora puedes hacerlo!

Pues ahí lo tienes, estos son los mejores mods de Skyrim que puedes descargar en Xbox One y Series S/X, PS4, PS5 y PC en 2023

