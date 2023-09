Un mod de Starfield que eliminaba pronombres fue vetado por la comunidad dentro de la controversia por el debate de la inclusión. La decisión fue tomada y con esta hubo mucho apoyo pero también críticas.

El popular sitio web de modding, Nexus Mods, se ha posicionado firmemente en contra de un controvertido mod que pretendía eliminar las opciones de pronombres en este juego de exploración espacial hecho por Bethesda, Starfield.

A pesar de la reacción de un sector de la comunidad de jugadores, Nexus Mods no se ha disculpado por su decisión.

La inclusión de pronombres en el proceso de creación de personajes de Starfield se convirtió en un tema polémico poco después del lanzamiento del juego.

La protesta de un streamer sobre el asunto se hizo viral en Twitter, donde expresaba su frustración por la naturaleza de la selección de pronombres, que rompía la inmersión:

“No hay nada que me guste más que ser arrastrado en cada oportunidad concebible para que podáis ponernos al día”, comentaba.

Este arrebato llevó a otros streamers destacados, como Hasan, a intervenir en el debate. Hasan señaló que había problemas más acuciantes con el juego, como su confusa interfaz o la mediocre misión principal y no la inclusión de pronombres.

Bethesda Game Studios Proceso de creación de personajes en Starfield.

Mod de Starfield que eliminaba pronombres fue eliminado por Nexus Mods

En respuesta al debate en curso, un modder se encargó de crear una función que eliminaba la selección de pronombres del proceso de creación de personajes de Starfield.

Sin embargo, este mod no eliminó por completo los pronombres. En su lugar, sólo eliminó las opciones “hi/him” y “she/her”, haciendo que el juego utilizara por defecto el pronombre “they/them”, como señaló un Redditor. Este descuido convertía a los personajes que se utilizaban el mod como no binarios.

Cuando se les preguntó por la decisión de retirar el mod, Nexus Mods declaró a 404 Media: “Alojar este mod no era lo nuestro y, desde luego, estamos en nuestro derecho de no alojar contenidos que no hemos hecho en nuestra plataforma“.

“No es una ‘declaración política’ ni un ‘alineamiento con un bando u otro en la guerra cultural’. Defendemos la diversidad y la inclusión en nuestra comunidad y la eliminación de la diversidad, aunque resulte atractiva para muchos, no promueve una comunidad de modding positiva.”, agregaron.

Esta no es la primera vez que Nexus Mods adopta esta postura. Ya eliminaron un mod que quitaba la bandera del Orgullo de Spider-Man Remastered.

Sus acciones, aunque celebradas por muchos, también han suscitado críticas. Algunos usuarios sostienen que la plataforma está practicando la censura, sobre todo teniendo en cuenta que alberga mods con contenido explícito.

Sin embargo, Nexus Mods no se deja intimidar por las críticas. Según han declarado a 404 Media, “un refuerzo de que este ha sido el mejor curso de acción ha sido parte del odio, el vitriolo y las amenazas de violencia procedentes de una minoría muy, muy pequeña de la comunidad.”

Por último la compañía añadió: “Honestamente, no nos sentimos tristes por ver a esta minoría retirarse”.