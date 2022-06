Overwatch 2 beta: cómo jugar, nuevo contenido y más

Load More

Si el método anterior no te funciona, siempre puedes probar a que te caiga una beta del juego mientras estamos en Twitch.

Aunque es bastante fácil registrarse para la beta de Overwatch 2, jugar a ella dependerá más de suerte. No todos tendremos acceso a la próxima versión beta del juego, pero hay una alternativa por si no salimos ganador.

🎮 PC & Console 👑 Junker Queen & a New Map ✋ Sign-Ups & more details coming June 16 pic.twitter.com/XPJOhfeVjE

La próxima beta de Overwatch 2 comienza el 28 de junio para que los jugadores prueben una gran cantidad de funciones nuevas y el debut de Junker Queen . No está claro cuánto durará esta versión beta, pero si es como la última, los fans de OW pueden esperar tener una buena cantidad de tiempo para probar la secuela.

Al revelar que irán haciendo diversas pruebas de la beta a lo largo de 2022, los jugadores por fin podremos ver cómo será el juego. No obstante, antes tendremos que registrarnos para hacerlo.

Blizzard por fin ha revelado que llevarán a cabo una serie de pruebas para la beta de Overwatch 2 a lo largo de 2022, y para que no te pierdas detalle te contamos todo lo que necesitas saber.

by Paula González