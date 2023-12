¿Podemos jugar como humano en Avatar: Frontiers of Pandora?

Si te estás preguntando si puedes jugar como un humano en Avatar: Frontiers of Pandora, no te preocupes, te tenemos cubierto. Esto es lo que necesitas saber sobre con quién juegas en el juego.

Avatar: Frontiers of Pandora es un videojuego increíble para que los fans de la serie salgan a explorar Pandora como nunca antes. Esta es sin duda la chance más completa de ver el mundo alienígena por ti mismo e interactuar con toda la espectacular fauna y flora.

Sin embargo, una de las ideas centrales de Avatar como franquicia es que se centra en humanos que transmiten su conciencia a cuerpos biológicos alienígenas. Ese cambio entre las dos formas es clave para Jake Sully y su historia en las películas. Además, en los videojuegos, el anterior gran juego de Avatar de 2009 te permitía elegir entre ayudar a los humanos o a los Na’vi.

Por eso, es completamente razonable preguntarse, ¿se puede jugar como un humano en Avatar: Frontiers of Pandora? Estamos aquí para responder a esa pregunta. Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre el personaje que interpretas en el juego.

Avatar Frontiers of Pandora: ¿Puedes jugar como humano?

No, por todo lo que sabemos por los materiales de la versión preliminar, no puedes jugar como un humano en Avatar: Frontiers of Pandora. En lugar de eso, jugarás como un personaje fijo del juego con su propio trasfondo. Ese personaje es un Na’vi, así que ni siquiera juegas como el Avatar titular.

También conocemos al personaje que encarnarás. En un comunicado de prensa junto con el tráiler de la historia, Ubisoft establece la premisa del juego. Dice así: “En Avatar: Frontiers of Pandora, jugarás como un Na’vi que fue secuestrado de bebé por la RDA y entrenado en el Programa Embajador (TAP) para servir a los intereses humanos en Pandora.”

“Cuando la RDA evacuó Pandora durante la Batalla de las Montañas Aleluya (como se vio en la primera película de Avatar), te pusieron en criosueño de emergencia. Te despiertas 15 años después, por fin libre de la RDA, pero perdido y desconocedor de tu mundo natal.”

Por supuesto, es posible que haya una sección en la que juegues como un humano durante un momento de la historia, pero la mayor parte del tiempo, jugarás como este Na’vi previamente secuestrado.

Esperemos que esto no sea demasiado decepcionante y que puedas seguir explorando Pandora a tu antojo.

