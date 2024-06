¿Podemos jugar Elden Ring en la Steam Deck?

¿Te preguntas si puedes disfrutar de Elden Ring en tu Steam Deck? acá exploraremos la compatibilidad y el rendimiento de este juego de acción y rol en la portátil de Valve, para llevar la épica aventura de Elden Ring a todas partes.

Desarrollado por FromSoftware y publicado por Bandai Namco Entertainment, Elden Ring capturó la atención de millones de jugadores. La colaboración entre Hidetaka Miyazaki y George R.R. Martin ha resultado en una experiencia única, consolidando al videojuego como uno de los más aclamados de los últimos años.

Con el lanzamiento de la Steam Deck de Valve, muchos jugadores se preguntan si Elden Ring es compatible con este dispositivo portátil y acá te vamos a aclarar todo.

¿Se puede jugar a Elden Ring en la Steam Deck?

Elden Ring se puede jugar en Steam Deck. La epopeya de FromSoftware puede alcanzar una media de 40 FPS en la consola portátil de Valve.

En su lanzamiento el juego no funcionaba bien en la Steam Deck. Sufría de caídas masivas de frame rate y tenía gráficos pobres. Sin embargo, Valve ha ayudado a optimizar el juego para su consola, lo que ha mejorado enormemente el rendimiento, con tasas de frames estables y gráficos sólidos.

Según lo mostrado por el YouTuber DeckWizard, Elden Ring funciona en la Steam Deck a la perfección. Incluso después de todos estos años. Durante las pruebas realizadas en un modelo OLED de Steam Deck con SteamOS versión 3.6, Las Tierras Intermedias luciero nimpresionante en la pantalla OLED mejorada.

Podemos ver en el vídeo que el juego corre entre 40 y 60 FPS, ofreciendo una experiencia fluida. Aunque ha sido optimizado para la consola portátil a lo largo de los años, su naturaleza gráfica puede agotar la batería rápidamente.

Por lo tanto, recomendamos mantener el cargador de Steam Deck contigo mientras te abres paso a través de las Tierras Intermedias.

En vista de que el primer DLC del juego, Shadow of the Erdtree, estará disponible pronto, podrás contar con la tranquilidad de que también será compatible con la Steam Deck. Aunque aún no se ha revelado cómo funcionará específicamente en la consola portátil, podemos anticipar que seguirá la misma línea y mantendrá el RPG como uno de los mejores juegos para esta plataforma.

Elden Ring requiere 60 GB de espacio de almacenamiento en Steam Deck, lo cual es algo humilde según los estándares actuales. Sin embargo, el DLC Shadow of the Erdtree añadirá 16.5 GB adicionales, aumentando su tamaño de descarga ¡Así que más vale que tengas especio necesario!

Esto es todo lo que tienes que saber al respecto. Si te ha gustado no dudes en leer más contenido de este juegazo como los horarios para el lanzamiento de Elden Ring Shadow of the Erdtree o ¿cuándo tiene lugar el DLC de Elden Ring?