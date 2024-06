¿Puedo jugar Chained Together en PS5 y Xbox? Disponibilidad en consolas

Chained Together es el nuevo juego viral en Twitch, pero muchos se preguntan si lo pueden jugar en consolas. Aquí te lo decimos.

Chained Together es el último éxito viral en plataformas de streaming. Se trata de un juego de plataformas donde tendremos que escapar del infierno, pero con una particularidad: se juega de forma cooperativa y todos los jugadores están encadenados entre sí.

La idea caótica de Chained Together hace que muchos quieran jugarlo en consolas, pero ¿está disponible en PS5 y Xbox? Aquí te traemos la respuesta.

¿Puedo jugar Chained Together en PS5 y Xbox?

La respuesta es no, Chained Together no está disponible en consolas. Por ahora, solo se puede jugar en PC.

La desarrolladora, Anegar Games, tampoco dio alguna información sobre una posible salida en consolas del juego.

Lo cierto es que, desde su lanzamiento, Chained Together ha crecido en popularidad impulsado principalmente por los streamers en Twitch. Todo esto hizo que en Steam entre en el top 5 de juegos más vendidos y llegue a un pico de 85,638 en simultáneo, que seguramente se superará en breve.

Recordemos que se trata de un título indie, por lo que los desarrolladores no cuentan con los mismos recursos que un estudio AAA. Pero con toda la repercusión que está tomando, una versión de Chained Together para consolas podría ser bastante viable.

Sería seguir el camino de títulos como Among Us, que comenzó como un proyecto independiente y, gracias a su explosión de popularidad, pudo expandirse a todas las plataformas, sacar una versión en VR y mucho más.

Actualizaremos este artículo a medida que tengamos más novedades de Chained Together para consolas, ya sea PS5 y/o Xbox One.

