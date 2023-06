¿Qué es Only Up? El juego viral del que los streamers no dejan de quejarse ni de jugar

Desde hace varias semanas, los streamers no paran de jugar y de rabiar por estar jugando a Only Up. El popular juego de escalar se ha llevado toda la atención tras su lanzamiento, y te contamos todo lo que necesitas saber sobre el juego y por qué está llamando tanto la atención.

Sin depender de los gráficos o el argumento, muchos juegos son virales debido al gameplay que nos ofrece. En el pasado ya ocurrió con títulos como Among Us y Fall Guys que revolucionó por completo el panorama de internet.

Asimismo, juegos como Getting Over It tienen fama de volver locos a los jugadores por su extrema dificultad, lo que ha llevado a los streamers a mostrar niveles extremos de rabia. Only Up es una versión en 3D de un juego similar en el que el objetivo es llegar a la cima del mundo escalando varios obstáculos.

El artículo continúa después del anuncio.

A pesar de ello, todos los usuarios que lo juegan terminan tilteadísimos debido a que, aunque parece sencillo, es más difícil de lo que parece.

Esto es todo lo que tienes que saber sobre Only Up y por qué los streamers no paran de jugarlo y de volverse locos con el juego.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

¿Por qué todo el mundo está jugando a Only Up?

SCKR Games

Only Up es un juego de parkour en 3D desarrollado por SCKR Games y lanzado el 24 de mayo de 2023 en PC. Nuestro personaje comienza el juego en el suelo y debemos superar una serie infinita de obstáculos mientras los escalamos en el aire.

Los obstáculos del recorrido incluyen cosas como tuberías, cables, edificios, cubos de basura, neumáticos, tablones de madera e incluso camas elásticas. Nuestra misión es ascender hasta el punto más alto del juego donde se puede acceder a un nivel oculto para ganar la partida.

El artículo continúa después del anuncio.

De esta forma, el juego desafía los reflejos y las habilidades de parkour de los jugadores desde el principio de la partida independientemente del nivel de habilidad. Jugar y superar el juego ha sido el objetivo de todo tipo de streamers que incluso se han visto superados por el desafío.

Fue el caso del iShowSpeed se cayó de una plataforma a mitad de partida tras cuatro horas de juego, lo que le hizo retroceder hasta el principio de la partida. No obstante, otros streamers como Foolish han podido conseguir el objetivo del juego y llegar al punto más alto sin caerse.