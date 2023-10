Recompensas de Monster Hunter Now: códigos gratis y usos

Desde su lanzamiento, el juego para móviles basado en cazar monstruos ha ganado una amplia popularidad entre los fans. Acá te hablaremos sobr las recompensas de Monster Hunter Now, sus códigos gratis y los usos de los mismos.

No hay duda de que Monster Hunter Now es una de las franquicias de Capcom con más cabida y popularidad entre el público. Desde hace ya un mes, su más reciente entrega fue lanzada para móviles y desarrollada por Niantic (los mismos detrás de Pokémon Go).

El título se encuentra disponible para Android e iOS y a pesar de que no lleva mucho tiempo disponible, está teniendo un rendimiento excepcional con muchos jugadores uniéndose a la diversión, cazando monstruos y subiendo de nivel. Tan solo en su primera semana de lanzamiento global, el juego ya contaba con 5 millones de instalaciones.

Como en muchos juego, Monster Hunter Now te brinda varias recompensas y acá te hablaremos de ellas y sus códigos.

Lista de recompensas de Monster Hunter Now

Si lo que deseas es sacarle el máximo provecho al juego, deberás hacer uso de sus códigos gratuitos.

Códigos gratuitos disponibles actualmente

WTBJDURHUMD9J – Recibirás 3 bolas de Pintura gratis.

Recibirás 3 bolas de Pintura gratis. MHN5M – Al acttivarlo vas a poder canjear 5.000 Zenis y 2 bolas de pintura.

Pasos para canjear los códigos

Hacer el canje de los códigos es bastante sencillo, sólo tienes que seguir estas indicaciones:

Abre el navegador. Ve a la página oficial de canje de códigos de Monster Hunter Now. Inicia sesión en tu cuenta (en caso de que no cuentes con una, podrás crearla en cualquier momento.) Podrás ingresar cualquiera de los códigos que te hemos señalado en la lista anterior. ¡Sácales el mejor provecho!

Al ingresar a tu aplicación vas a ver a estas recompensas en tu cuenta, listas para ser usadas.

Recuerda que las recompensas irán actualizándose y algunas cuentan con fecha de caducación, como las de preinscripción. Aquellos jugadores que descargaron el título antes del 25 de septiembre tuvieron disponibles las siguientes recompensas que tienen un plazo hasta el 30 de noviembre de 2023, así que si no las has reclamado, ¿qué estás esperando?:

Poción x10

Bola de pintura x3

Guijarro errante x3

Maquillaje especial de reserva anticipada x4

Ampliación del baúl x500

Cuchillo especial de corte x3

¿Para qué sirven las recompensas de Monster Hunter Now?

Las recompensas son básicamente objetos gratuitos, como pociones, bolas de pintura y Zenis que los jugadores pueden usar para tener más posibilidades de sobrevivir en feroces combates, pero también son útiles para construir armas y armaduras y así, contar con más resistencia.

Y ahí lo tienes, esperamos puedas aprovechar estos códigos gratuitos con recompensas de Monster Hunter Now.