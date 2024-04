Te vas a olvidar de Stellar Blade antes de lo que crees

Las reseñas de Stellar Blade ya han salido, y los fans del juego están muy disgustados, pero puedo asegurarte que pronto te olvidarás de todo.

Hay juegos que generan polémica y polémicas que generan juegos. Stellar Blade llevan dando que hablar desde que salieron las primeras imágenes de un personaje femenino hipersexualizado. La mecánica de los Nanotrajes suena a excusa para ponerle diferentes modelitos a nuestra protagonista, el sueño erótico de todos aquellos que decían (y todavía dicen) que Aloy es fea.

Ahora, con los análisis del juego ya publicados, a muchos se les llena la boca con eso de que lo woke está arruinando los videojuegos. O las películas, los cómics, las series… Cualquier producto en el que muchos pensaron que lo normal era hipersexualizar a las mujeres. Igual que los que piensan que la existencia de personajes LGTBI+ es inclusión forzada.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Con esto, Internet en general -y Twitter en particular, como gran fuente de toxicidad- se llena de gente que quiere “arreglar” a los personajes femeninos, ponerles maquillaje, pasarles por un tratamiento de adelgazamiento y una operación de aumento de pecho, además de vestirles en bikini, que todo el mundo sabe que es súper necesario para combatir el mal.

Para este tipo de personas salió Stellar Blade.

Pero, ¿merece la pena Stellar Blade?

El juego de SHIFT UP Corporation tiene algunas cosas buenas. Los combates tienen una dinámica asombrosa y desde luego que hará las delicias para los fans de NieR: Autómata. Pero analizándolo como lo que es, un juego de acción y aventura con un apartado gráfico espectacular, podemos decir que, en realidad, no es para tanto. Sí, es bueno, brilla en lo que brilla. Pero también tiene sus carencias. Como todo juego. Como en Aquí no hay quien viva, es del montón, pero del montón bueno.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Al final, el boom de Stellar Blade le viene de la polémica. Si no se hubiese alimentado esa polémica en redes sociales, el juego habría pasado sin pena ni gloria. En cambio, con los defensores de la gran tradición teniendo que luchar contra esa dictadura de lo woke que solo existe en su cabeza, la polémica sigue a través de los análisis del juego: ¿que le has dado poca nota? Eso es por la dictadura de lo woke. ¿Que le has dado mucha nota? Entonces maletines.

Cuando surgen estas polémicas, siempre pienso en el capítulo de los Simpson en el que los personajes de los anuncios cobran vida y la forma de derrotarlos es la premisa de no prestarles atención. A los monstruos no miréis. Y con eso es con lo que nos tenemos que quedar, sea con Stellar Blade y su exagerada sexualización de EVE, o con cualquier otro juego. No mires a los monstruos, disfruta de tu juego. Si realmente es tan bueno, lo conservarás con cariño. Si no, te olvidarás antes de lo que esperas.

El artículo continúa después del anuncio.