¿Tendrá microtransacciones Prince of Persia: The Lost Crown?

Si te estás preguntando si Prince of Persia: The Lost Crown tendrá microtransacciones te contamos todo lo que necesitas saber al respecto.

Después de 13 años de espera, Prince of Persia regresa a la comunidad del gaming con The Lost Crown. Muchos están emocionadísimos por volver al mítico juego y regresar al desplazamiento lateral de 2,5.

Sin embargo, muchos usuarios han empezado a preguntarse si las microtransacciones (comprar objetos virtuales mediante micropagos) serán parte dentro de la mecánica básica del icónico juego.

Por todo ello, solo tienes que seguir leyendo para descubrir si Prince of Persia tiene microtansacciones.

¿Prince of Persia: The lost crown tiene microtransacciones?

Ubisoft

No. Prince of Persia: The Lost Crown no contará con ningún tipo de microtransacciones dentro del juego cuando se lance. Asimismo, parece que tampoco será una característica fundamental una vez se lance.

No obstante, aunque no haya microtransacciones sí que podremos obtener contenido exclusivo a través de la edición Deluxe del juego.

Este modelo es bastante común dentro de la industria. A través de las ediciones que compremos nos darán una serie de privilegios para los jugadores más dedicados. Por ejemplo, la edición Deluxe nos permitirá poder disfrutar del juego antes que nadie. Además, nos darán un aspecto para nuestro protagonista completamente gratis.

Sin embargo, debido a las últimas polémicas con Ubisoft debido a los errores en las pantallas de carga donde salían microtransacciones para desbloquear elementos básicos del juego, la comunidad siempre está recelosa por saber qué nos esperarán.

En este caso podremos disfrutar del juego sin necesidad de realizar ninguna microtransacción mientras jugamos.

¡Y ya está! Esto es todo lo que tienes que saber al respecto. Ahora solo nos falta esperar al 15 de enero de 2024 para poder regresar a una de las sagas más queridas por el mundo de los videojuegos.