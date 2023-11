The Finals: fecha de lanzamiento, beta, plataformas y más

La beta abierta de The Finals nos ha dado la oportunidad de experimentar el próximo juego free to play, y te traemos todo lo que tienes que saber sobre su fecha de lanzamiento, las plataformas en las que estará disponible y mucho más.

La beta abierta de The Finals ha arrasado dentro de la comunidad de los FPS, y es que millones de jugadores han decidido probar la nueva experiencia. Embark Studio, además, pudo incluir un evento de Halloween sorpresa que ha hecho que sus números incluso superasen a los jugadores de Call of Duty en Steam.

No obstante, al final del día, su éxito dependerá de las decisiones que lleven a cabo los desarrolladores, el juego ha dejado huella respecto a los juegos de género shooter.

Con todo esto en mente, te traemos todo lo que necesitas saber sobre The Finals como su fecha de lanzamiento, plataformas y mucho más.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento al completo de The Finals?

Si todo sale como se espera, The Finals se lanzará al completo para finales de 2023, probablemente en diciembre.

A pesar de ello, el equipo del juego ha dado como fecha de lanzamiento dicho mes a través de las preguntas frecuentes dentro del Discord oficial del título.

Cómo jugar a la beta abierta de The Finals: Fecha de inicio y fin

Para jugar a la beta abierta de The Finals solo tenemos que ir a la tienda de la plataforma de nuestro dispositivo y buscar el juego.

Ahí encontraremos la beta abierta que será gratuita tanto para PlayStation, Xbox Series X|S y en PC a través de Steam.

Eso sí, una vez que tengamos la beta deberemos de iniciar la aplicación y crear una cuenta de Embark Studios o bien iniciar sesión si ya tenemos una.

Al momento de escribir estas líneas la beta abierta ha finalizado, pero actualizaremos esta sección si el equipo vuelve a abrirla antes de su lanzamiento oficial. ¡Estad atentos!

¿En qué plataformas estará disponible The Finals?

The Finals estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC. Sin embargo, como The Finals es un juego de próxima generación no podremos ejecutarlo en las consolas “antiguas”. Es decir, PlayStation 4 y Xbox One se quedarán fuera de juego.

Detalles del gameplay de The Finals

The Finals es un FPS gratuito centrado en que podamos jugar como queramos. Tanto si queremos usar pistolas como armas cuerpo a cuerpo, podremos escoger entre una amplia variedad de armamento.

Del mismo modo, hay una gran cantidad de artilugios y habilidades que podremos seleccionar y utilizar como son las plataformas de salto, un garfio y hasta un dispositivo de curación y un escudo.

A partir de ahí deberemos de escoger el cuerpo que queramos y que estará centrado para correr más, defensa o ataque a través de diferentes habilidades.

Al mismo tiempo, The Finals también hace especial hincapié en el trabajo en equipo. Los jugadores tendremos que hacer diferentes equipos para ganar el combate que se lleva a cabo a través de “arenas virtuales”.

Una vez estemos ahí podremos alterar, explotar e incluso destruir nuestro entorno para cada batalla. Además, el juego nos da la posibilidad de crear un “avatar único” que puede personalizarse con la ayuda de patrocinadores y opciones cosméticas.

Tráilers de The Finals

El primer tráiler que tuvimos de The Finals fue en agosto de 2022 cuando el juego seguía en “pañales”.

Asimismo, y ya en el tráiler de la beta cerrada de Finals, se mostró imágenes del FPS, en las que se destaca el gameplay de una versión previa a la beta del juego.

La beta abierta de The Finals también trajo otro tráiler del juego, en el que se mostraban secuencias aún más llamativas de cinemáticas y jugabilidad.

¡Y ya está! Esto es todo lo que tienes que saber sobre el título. En el momento en el que tengamos más información sobre el juego actualizaremos la noticia. ¡Estad atentos!

