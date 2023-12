The Game Awards: todos los ganadores al Juego del Año (GOTY)

Repasamos la lista de todos los títulos que ganaron el premio al Juego del Año (GOTY) en The Game Awards, del 2014 hasta hoy.

Con la ceremonia de The Game Awards a la vuelta de la esquina, además de las expectativas por esta gala, muchos se preguntan qué juegos fueron los ganadores en entregas anteriores, con respuestas lógicas en algunos años, y sorpresas en otros.

Si bien los premios son múltiples, en este caso nos enfocaremos en el más importante: El Juego del Año (GOTY por sus siglas en inglés). Estos son todos los ganadores al premio del Juego del Año en The Game Awards.

Todos los ganadores al Juego del Año en The Game Awards

Cabe aclarar que esta lista se basa en The Game Awards, la ceremonia creada por Geoff Keighley en 2014, sin contar los ahora extintos Spike VGA/VGX.

2014 – Dragon Age: Inquisition

El primer gran ganador en The Game Awards fue el tercero de la franquicia Dragon Age, desarrollado por BioWare. Este RPG norteamericano mejoró lo que hicieron sus predecesores con un mundo más abierto y se quedó con el premio.

2015 – The Witcher 3: Wild Hunt

CD Projekt RED

Uno de los ganadores más importantes en esta lista y un título que se convirtió en el favorito de muchos. Compitió contra verdaderos tanques ese año como Metal Gear Solid V, Bloodborne, Fallout 4 y Super Mario Maker.

2016 – Overwatch

Blizzard

El ganador más polémico de la historia del GOTY en The Game Awards. La entrada de Blizzard en los juegos de disparos en primera persona competitivos fue un éxito al principio, pero con los años perdió importancia y ahora, con una “secuela” no es ni la sombra de lo que supo ser.

2017 – The Legend of Zelda: Breath of the Wild

El año que se lanzó la Nintendo Switch, un juego arrasó con el resto. La opinión respecto a este GOTY es casi unánime, ya que The Legend of Zelda Breath of the Wild es un juego casi perfecto.

2018 – God of War

La reinvención de la franquicia God of War de 2018 no solo funcionó con sus fans, sino que cautivó al público general. Este es otro de los Juegos del Año que se consideran indiscutidos.

2019 – Sekiro: Shadows Die Twice

FromSoftware

La desarrolladora japonesa FromSoftware tuvo su merecido reconocimiento internacional con uno de los mejores juegos recientes. Una mezcla brutal de combate y ambientación oriental en una aventura atrapante.

2020 – The Last of Us Parte 2

En el año de la pandemia, un juego que causó revuelo por sus arriesgadas decisiones narrativas, algo que dividió a los jugadores. Pero sin dudas, una aventura inolvidable para todos aquellos que la hayan experimentado.

2021 – It Takes Two

Otro polémico ganador. Nadie se esperaba que este juego cooperativo apuntado a un público familiar se convirtiera en un fenómeno tan grande. Menos que ganara contra entregas de franquicias importantes de la industria como Metroid Dread, Resident Evil Village o Ratchet & Clank: Rift Apart.

2022 – Elden Ring

FromSoftware

Otro reconocimiento a la desarrolladora japonesa FromSoftware. Ese año, la competencia estaba entre este juego épico con la colaboración de George R. R. Martin y God of War: Ragnarok. Elden Ring terminó siendo un justo ganador.

Estos fueron todos los ganadores al GOTY en The Game Awards, ¿quién se quedará con la estatuilla del 2023? Los nominados son Alan Wake 2, Baldur’s Gate 3, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Marvel’s Spider-Man 2, Super Mario Wonder y Resident Evil 4.