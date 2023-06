¿Tiene Final Fantasy 16 una Nueva Partida Plus?

Final Fantasy 16 está a puntito de llegar y los jugadores podremos disfrutar de un montón de contenido nuevo, pero ¿dispondrá el juego de un modo Nueva Partida Plus?

Sin ninguna duda, el modo de nueva partida plus se ha convertido en uno de los más populares en los últimos años. Este modo nos permite empezar de nuevo una partida, pero con todo nuestro equipo y estadísticas que hemos desbloqueado en nuestra primera run. Eso sí, en él nos enfrentaremos a enemigos más poderosos y difíciles.

Con un reto de estas dimensiones, muchos jugadores se preguntan si Final Fantasy 16 incluirá un modo Nueva Partida Plus en su lanzamiento.

El artículo continúa después del anuncio.

Esto es todo lo que sabemos al respecto.

¿Tendrá Final Fantasy 16 Nueva Partida Plus?

Square Enix

¡Sí, Final Fantasy 16 tendrá la opción de una Nueva Partida Plus! La información se ha hecho oficial a través de una entrevista con Gematsu que se ha reunido con varios de los responsables del desarrollo del título.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

En ella, Hiroshi Takai, el director del juego, nos contaba lo siguiente:

“También tenemos la Nueva Partida Plus que transfiere los datos del juego y nos permite volver a jugar. Y puedes hacerlo en modo historia o en modo acción, pero para la Nueva Partida Plus también tenemos un tercer modo que hemos introducido llamado “modo Final Fantasy”. No solo es más difícil, sino que también cambia la ubicación de los enemigos y los enemigos con los que luchas, así que es una experiencia completamente diferente”.

El artículo continúa después del anuncio.

Así que, por lo que parece, la Nueva Partida Plus de Final Fantasy 16 seguirá el formato convencional que hemos visto en otros títulos. Una vez terminada la aventura inicial con Clive, deberemos de prepararnos para volver a jugar.

Todavía no está confirmado al 100% que vaya a llegar el primer día, pero nos aseguraremos de actualizar esta página en cuanto lo sepamos. ¡Estada tentos!