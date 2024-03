Top 12 de mejores mods de Beat Saber para descargar en PC (2024)

Para hacer que tu experiencia con Beat Saber sea aún mejor, este top de los 12 mejores mods para descargar será de gran ayuda: desde canciones personalizadas, trasformar los Sabers, escenarios especiales y mucho más.

Los primeros mods de Beat Saber se enfocaban en la música o en añadir pistas personalizadas al juego. Ha pasado un tiempo y ahora que el juego permite los hacer esto de forma legítima, la comunidad ha centrado su atención en los Beat Sabers como tal.

Acá te compartimos los mods y sus usos.

Top de mejores mods de Beat Saber para descargar (2024)

Halo Energy Swords

Si los cuchillos de cocina no son lo tuyo, ¿qué te parece cortar algunos golpes con una espada de energía Covenant de la serie Halo? Imagina que eres Master Chief y The Arbiter en su tiempo libre.

Leek Saber

Aunque el Veganuary haya terminado, aún puedes convertir tus Beat Sabers en algo que un Pokémon como a Farfetch’d le gustraía mucho.

Kingdom Hearts Keyblade

Este mod convierte tus Beat Sabers en la Keyblade de Final Fantasy / Disney y Kingdom Hearts.

Espada Maestra de Zelda

Hay pocas espadas en los videojuegos tan icónicas como la Espada Maestra Hyliana. Puedes convertir tus Beat Sabers en esta y en el escudo con este genial mod.

WoW Ashbringer

Lleva al legendario Ashbringer de Azaroth a Beat Saber con este mod de World of Warcraft.

Lanza de Longinos

La lanza de Longinus no debe confundirse con su homóloga bíblica, pero esta versión está sacada directamente de Evangelion. Es tan eficaz cortando bloques como atacando a sus enemigos.

Espada de dragón de Genji de Overwatch

Los fans de Overwatch también cuentan con los mods Beat Saber. Ahora puedes convertir tus sables en la emblemática Dragonblade. Cortar bloques con una katana de cuerpo entero realmente cambia la jugabilidad, y además es increíblemente satisfactorio.

El Estoque Pappenheimer

Este mod es uno para los aficionados a la historia y convierte tu Beat Saber en un arma de la vida real en lugar de algo de otra franquicia de juegos. El Estoque Pappenheimer fue una espada real blandida por el Conde Pappenheimer de Alemania en la Guerra de los Treinta Años. Ahora vive en Beat Saber.

Espada de alta frecuencia

Es una reminiscencia del pasado, pero ¿quién no quiere cortar bloques con una espada samurái futurista? El mod High-Frequency Blade permite a los jugadores blandir la espada de Raiden de Metal Gear Solid 4 y Metal Gear Rising Revengence.

Espadas de Minecraft

Se necesita un bloque para aplastar un bloque. Este mod convierte tu Beat Saber en una espada pixelada de Minecraft.

Sable oscuro de El Mandalorian

Todo el mundo sabe que los Beat Sabers están basados en los Sables de Luz de Star Wars, pero este mod te permite empuñar realmente un Sable de Luz de una serie de Star Wars. La serie en cuestión es Mandalorian y la hoja es el Sable Oscuro forjado por el Jedi Tarre Vizsla.

Cuchillo de cocina

¿Quieres sacar el Michael Myers musical que llevas dentro? Entonces convierte tu Beat Saber en un cuchillo de cocina. Quién sabe, puede que este mod te haga jugar mejor a 7 Days to Die.

¿Cómo instalar mods de Beat Saber?

Para instalar mods en Beat Saber te recomendamos que descargues una aplicación de Mod Assistant de calidad como ésta. Luego sigue estos pasos:

Cuando ya esté descargada podrás ejecutar el archivo ModAssistant.exe, que se conectará automáticamente a tu juego Beat Saber. Si no lo hace, sigue los pasos para localizarlo manualmente.

Acepta los Términos y Condiciones y haz clic en el botón Mods para empezar.

Ejecuta Beat Saber de manera normal para asegurarte de que la aplicación se ha conectado al juego. Tendrás que hacer esto al menos una vez antes de poder utilizar mods.

Por último, vuelve al menú “Mods”. Verás que cada uno de los mods aparece en la lista y se puede seleccionar. Todo lo que tienes que hacer ahora es marcar la casilla de los que te gusten y hacer clic en “instalar”.

¿Los mods de Beat Saber están disponibles en consolas?

No. Actalmente estos mods están disponibles únicamente para PC. También creemos que estos mods no estarán disponibles en consolas, de hecho, es raro que esto ocurra y hay pocas excepciones, como Skyrim. Sin embargo, con los ‘Custom Tracks’ el uso de mods en las consolas no es muy necesario.

¡Ahora disfruta de Beat Saber con todos sus extraños y maravillosos mods para PC!