Unity da marcha atrás en la política de tasas tras desatar la polémica

Unity ha dado marcha atrás en las tasas, respondiendo a la reacción generalizada de la comunidad en los últimos tiempos y al mismo tiempo se ha comprometido a introducir cambios en la controvertida tarifa anunciada hace apenas unos días.

Unity, la empresa responsable del motor de juegos del mismo nombre, ampliamente utilizado en la industria, anunció el 12 de septiembre que introduciría una tarifa de tiempo de ejecución que cobraría a los desarrolladores cada vez que se descargara un juego que utilizara tal motor.

Prevista para enero de 2024, la comunidad de desarrolladores de videojuegos protestó casi unánimemente por los cambios que se avecinaban, ya que algunos de los planes supondrían miles, si no millones de dólares a pagar a Unity, dependiendo del tamaño y el éxito del proyecto.

Las disculpas de Unity al dar marcha atrás por sus polémicas tasas

Y ahora, tras una semana de reacciones en contra, Unity ha prometido que cambiará la política de tasas por tiempo de ejecución. Así lo dejaron saber en un comunicado lanzado en X/Twitter:

“Os hemos escuchado”, decía el comunicado de Unity del 17 de septiembre. “Pedimos disculpas por la confusión y la angustia que causó la política de “Runtime Fee” que anunciamos el martes. Estamos escuchando, hablando con los miembros de nuestro equipo, comunidad, clientes y socios, y haremos cambios.”

Unity, la plataforma de desarrollo de videojuegos, añadió que revelará los ajustes exactos en los próximos días. Este cambio de planes se han producido después de una semana en la que la compañía ha intentado explicar las razones de las nuevas tarifas, lo que provocó una reacción masiva y para nada positiva.

Decisiones que afectan a los desarrolladores

Juegos independientes como Cult of the Lamb amenazaron con retirar su título tras el anuncio de las tasas. Unity incluso se vio obligado a cerrar sus oficinas tras recibir amenazas de muerte.

La tarifa de las tasas de tiempo de ejecución “Runtime Fee”, dependerá del plan de Unity en el que se encuentre el desarrollador, pero cuando un desarrollador alcance los 200.000 dólares de ingresos en 12 meses, podría estar sujeto a tasas de hasta 0,20 dólares por instalación.

Estas tarifas han causado preocupación, sobre todo por los títulos en los que se están trabajando, además del futuro de los equipos de desarrollo, ya que muchos proyectos de alto perfil funcionan con el motor de Unity.

Genshin Impact, Honkai: Star Rail, Pokémon Go, Rust y Hearthstone funcionan con Unity, por nombrar algunos, y juegos independientes como Cuphead, Hollow Knight, Risk of Rain 2, Among Us y Outer Wilds también hacen uso del motor de esta compañía.