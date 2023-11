¿Zenless Zone Zero es un juego de mundo abierto?

Zenless Zone Zero, el próximo juego de HoYoverse, es un título de acción futurista en el que los fans podrán encarnar a un interesante plantel de personajes, pero ¿es un juego de mundo abierto? Esto es todo lo que sabemos sobre los entornos explorables del título.

HoYoverse se ha convertido en uno de los desarrolladores de juegos gacha más queridos del mercado. Esto gracias al enorme éxito de Genshin Impact y Honkai Star Rail. Mientras los fans siguen disfrutando a diario de ambos títulos, el equipo ya se está preparado para su próximo proyecto: Zenless Zone Zero.

Zenless Zone Zero tiene lugar en el mundo futurista de Nueva Eridu y hace que los jugadores exploren peligrosas dimensiones conocidas como “Hollows”. Estas dimensiones están repletas de enemigos hostiles.

Tendrás que enfrentarte a tus oponentes en trepidantes combates de acción, pero ¿serás capaz de navegar por un vasto mundo abierto en el juego?

Esto es todo lo que sabemos hasta ahora sobre si Zenless Zone Zero es de mundo abierto o no.

¿Zenless Zone Zero es un título de mundo abierto?

HOYOVERSE Zenless Zone Zero es el nuevo y emocionante juego de HoYoverse

No, Zenless Zone Zero no tiene un mundo abierto. A diferencia de Genshin Impact, no tendrás un gran mundo abierto que explorar. En lugar de eso, el bucle central del título se enfoca más en la exploración de mazmorras, en el que el jugador entra en los portales de los “huecos” para realizar encargos.

Cuando no estás luchando a través de las dimensiones alternativas, la ciudad de Nueva Eridu actúa como una especie de centro neurálgico. Ahí puedes ver las escenas del juego y comprar potenciadores alimenticios que mejorarán tus estadísticas en combate.

A diferencia de los títulos anteriores de la desarrolladora, Zenless Zone Zero contará con algunos elementos roguelike que deberían hacer que la jugabilidad destaque sobre las batallas de Genshin y el combate por turnos de Honkai Star Rail.

Por lo que HoYoverse ha revelado hasta ahora, desde luego no esperamos un gran mundo abierto como el Teyvat de Genshin Impact, pero parece que habrá mucho contenido disponible, incluyendo diferentes comisiones y un montón de personajes a los que conocer.

