Blizzard despide a codirector de World of Warcraft por no bajar la evaluación de un empleado

Blizzard despidió recientemente a un codirector de World of Warcraft porque supuestamente se negó a cambiar y reducir la calificación de evaluación de un empleado para garantizar que se cumpliera con la cuota de la empresa.

Como informó por primera vez Bloomberg, Birmingham, el ex codirector de World of Warcraft Classic, envió un correo electrónico al personal la semana pasada. Dentro del correo electrónico, Birmingham escribió sobre su frustración con Blizzard con respecto a la forma en que se vio obligado a bajar a un empleado de la calificación promedio de “exitoso” a “en desarrollo” para alcanzar la cuota exigida por la empresa.

El artículo continúa después del anuncio.

“Cuando los líderes de los equipos preguntaron por qué teníamos que hacer esto, los directores de World of Warcraft explicaron que, si bien no estaban de acuerdo, las razones dadas por el liderazgo ejecutivo eran que era importante exprimir a los mejores para asegurarse de que todos continuaran trabajando para crecer”, incluyó Birmingham en el correo electrónico.

“Este tipo de política fomenta la competencia entre los empleados, sabotea el trabajo de los demás, el deseo de la gente de encontrar equipos de bajo rendimiento en los que puedan ser los mejores trabajadores y, en última instancia, erosiona la confianza y destruye la creatividad”.

El artículo continúa después del anuncio.

Por contexto, este sistema se refiere al proceso de clasificación que Blizzard implementó por primera vez en 2021. Clasifica a los empleados en una curva de campana, y los gerentes se ven obligados a otorgar calificaciones bajas a un cierto porcentaje de su personal.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Blizzard despide al codirector de World of Warcraft y este muestra no estar de acuerdo con el sistema

Bloomberg informó que los gerentes dentro de la empresa esperaban otorgar a aproximadamente el 5% de sus empleados un estado de “desarrollo”. Esto a su vez reduce su dinero de bonificación de participación en las ganancias y potencialmente afecta su capacidad para recibir aumentos o promociones.

Birmingham escribió en el mismo correo electrónico que no trabajaría para Blizzard hasta que eliminaran esta política de clasificación. “Si esta política se puede revertir, quizás mi Blizzard aún se pueda salvar, y si es así, me encantaría seguir trabajando allí”, agregó. “Si esta política no se puede revertir, entonces la Blizzard Entertainment para la que quiero trabajar ya no existe y tendré que encontrar otro lugar en el que trabajar”.

El artículo continúa después del anuncio.

Antes de enviar el correo electrónico, Birmingham supuestamente le dijo a un grupo de colegas que planeaba renunciar. Tras esta conversación, un miembro de recursos humanos lo llamó para confirmar su renuncia.

Según el correo electrónico, es Blizzard quien despide al codirector de World of Warcraft. Birmingham aún no ha comentado sobre su despido de la empresa.