YouTube acusado de usar una detección ilegal de “adblock” para promocionar su suscripción

YouTube ha sido acusado de usar métodos tecnológicos “ilegales” para detectar los adblock de los usuarios y promocionar aún más su campaña para que se los usuarios se suscriban a YouTube Premium.

A lo largo de los últimos meses, YouTube se ha puesto las pilas para tomar medidas contra los usuarios que usan adblock para eliminar la publicidad de los vídeos.

De este modo, ahora si YouTube detecta que tenemos algún tipo de adblock nos limitará a unos 10 vídeos. Cuando se acaba nos bloqueará por completo la visualización de los vídeos dentro de la plataforma.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Con este contexto, el experto en privacidad Alexander Hanff ha acusado a YouTube de utilizar una detección de adblock “ilegal”. Por ello, ha presentado una denuncia ante la Comisión de Protección de Datos de Irlanda.

Acusan a YouTube de detectar “ilegalmente” los plugins de adblock

El 19 de octubre de 2023, Alexander publicó un hilo en Twitter sus sospechas y animaba a otros usuarios a presentar su demanda sobre la vulnerabilidad.

Regístrate gratis en Dexerto y recibe: Ver menos anuncios | Modo Oscuro | Ofertas en juegos, TV y películas, y tecnología Email Registrarse

“Hoy he presentado una queja formal contra YouTube ante la Comisión de Protección de Datos de Irlanda por su despliegue ilegal de tecnologías de detección de adblock. Me he basado en que dicho despliegue requiere consentimiento en virtud del artículo 5, apartado 3, de la Directiva 2002/58/CE”, decía en el primer tuit.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

En el resto del hilo, Hanff compartió el enlace a la página web del CPD, así como el contenido de su queja para que otros lo hagan.

“Si el CPD solo recibe mi queja, no le prestarán atención hasta dentro de 18 meses. Sin embargo, si reciben 10 000 quejas, su presupuesto (tramitar quejas cuesta dinero) se verá seriamente afectado. Por ello, se verán “motivados” para actuar mucho más rápido“, añadió.

Al momento de escribir estas líneas YouTube todavía no se ha pronunciado al respecto. No obstante, tendremos que ver si la queja colectiva hace efecto y YouTube hace algún tipo de cambio para evitar que usen datos ilegales.

El artículo continúa después del anuncio.