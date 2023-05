Mejores armas de Zelda Tears of the Kingdom: Espada Maestra, Arcos y combinaciones

Las armas son vitales en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y a menudo pueden ser la diferencia entre que Link caiga en combate o se convierta en el legendario Héroe de Hyrule. Así pues, aquí tienes las mejores armas tanto para el inicio del juego como para el late game en Tears of the Kingdom.

Hay muchas armas entre las que elegir en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, y la posibilidad de fusionar objetos no hace más que ampliar las posibilidades. Así que, naturalmente, encontrar la mejor arma para Link puede ser todo un reto, sobre todo cuando acabas de entrar en el juego.

El artículo continúa después del anuncio.

Teniendo esto en cuenta, aquí tienes las mejores armas para el principio y el final del juego en Tears of the Kingdom que tienes que probar.

Las mejores armas del principio del juego en Tears of the Kingdom

Nintendo

Las armas del principio del juego no son ni mucho menos las herramientas más potentes que se pueden usar en Tears of the Kingdom, pero Link tiene que empezar por algún sitio, y éstas son mucho más fáciles de conseguir que las armas del final del juego. Estas son las mejores armas para el principio del juego en Tears of the Kingdom.

Martillo con pedrusco

Poder de Ataque Base: Base + 1

Habilidades: Destruye rocas.

El Martillo de piedra no es necesariamente un arma poderosa, suele hacer alrededor de 6 de daño dependiendo del arma a la que lo Fusiones, pero tiene más poderes que solo atacar. Esta arma puede destruir rocas, lo que podría ayudarte a llegar a algunos secretos, o permitirte resolver un puzzle. Es vital tener una en tu inventario, por si acaso.

El artículo continúa después del anuncio.

Arcos de Gólem

Poder de Ataque Base: 5

Habilidades: Resistente al fuego.

El Arco de Gólem es mucho más duradero que otras armas a distancia y es ideal para la exploración y el combate en las primeras partidas. Infligen más daño a los enemigos y son resistentes al fuego, lo que los convierte en una gran arma a distancia hasta que puedas encontrar algo más adelante en el juego.

Espada larga Zonan

Ataque base: 8

Habilidad: Al resonar con dispositivos Zonan, aumenta su ataque

La posibilidad de aumentar su potencia de ataque al acoplarle dispositivos Zonan te da la libertad de crear tu propia arma sin tener que preocuparte por la falta de potencia. Es fuerte, ingeniosa y ferozmente única para el jugador, siempre que le acople un buen dispositivo Zonan.

El artículo continúa después del anuncio.

Mandoble Real

Ataque base: 14

Habilidades: Produce una poderosa ráfaga durante una esquiva perfecta.

Es cierto que el Mandoble Real no es tan fuerte como las Armas Bokoblin, pero sigue siendo un arma fantástica para conseguir al principio del juego, sobre todo gracias a la mejora de la habilidad pasiva Acometida de ráfaga. En definitiva, el Mandoble real es un arma fiable y relativamente poderosa, perfecta para ayudarte en la exploración del Santuario o en tus batallas al principio del juego.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Brazos Bokoblin

Poder de Ataque Base: 20

Habilidades: Fácil de conseguir.

Los Brazos de Bokoblin son un arma interesante de blandir, ya que son esencialmente un brazo huesudo, pero son poderosos y tienen un alto daño base para ser un arma tan fácil. No recomendamos fusionar nada con los Brazos Bokoblin debido a su bajísima durabilidad, pero como su único requisito de recolección es matar a un Bokoblin, es difícil no justificar tener al menos uno de estos en tu inventario.

El artículo continúa después del anuncio.

Las mejores armas para el late game en Tears of the Kingdom

Nintendo

Las armas del final del juego deben ser poderosas y mejorar a Link de la mejor manera posible. Así pues, aquí tienes las mejores armas para el final del juego que puedes probar en The Legend of Zelda Tears of the Kingdom:

Espada Maestra

Poder de Ataque Base: –

Habilidades: Fusión infinita.

Ninguna lista de las mejores armas de Zelda estaría completa sin la legendaria Espada Maestra. Al fin y al cabo, pocos pueden negar su poder desenfrenado y el hecho de que empuñarla simplemente sienta bien. Añade el hecho de que tiene un tiempo de recarga reparador y una capacidad de fusión infinita, y tendrás una de las mejores armas de Tears of the Kingdom.

El artículo continúa después del anuncio.

Arco de la Guardia Real

Poder de Ataque Base: 50

Habilidades: Alta cadencia y potencia de fuego, pero baja durabilidad.

Claro que la durabilidad del Arco de la Guardia Real es relativamente baja, pero dado que puedes reparar armas, es relativamente fácil pasar por alto este pequeño contratiempo. Sobre todo cuando tienes una potencia de ataque base de 50 y una cadencia de disparo que avergüenza a la mayoría de los arcos. Si utilizas la mecánica de reparación de Tears of the Kingdom, se convertirá en una de las mejores armas que existen.

Mandoble de la Guardia Real

Nintendo

Poder de Ataque Base: 32

Habilidades: Posee un enorme poder destructivo justo antes de romperse.

Trabajar con un conjunto de Arco de la Guardia Real y Mandoble de la Guardia Real es un trabajo arriesgado por su durabilidad, pero conlleva grandes recompensas, sobre todo cuando se utiliza el Mandoble. Aunque puede que no sea tan fuerte como el arco, el enorme poder que libera justo antes de romperse es razón suficiente para tener esta arma en tu inventario.

Arco de Centaleón

Ataque base: 32

Habilidades: tremendo poder de bloqueo, puede atravesar armaduras gruesas y dispara 3 flechas

El arco del Centaleón tiene más habilidades que la mayoría de las armas de Zelda Tears of the Kingdom y dispara tres flechas, que son innegablemente mejores que una, siempre que tengas suficientes flechas en tu inventario. Es poderoso, tiene buena durabilidad y suficiente potencia para derribar al más fuerte de los enemigos.

Sable de Centaleón

Ataque Base + 44

Habilidades: Poder adicional

El Sable de Centaleón es una de las herramientas más poderosas fusionadas con Centaleón y una de las armas más poderosas de Tears of the Kingdom. Si combinas el Cuerno de Centaleón con el Mandoble de la Guardia Real, estarás ante un daño increíble y los potenciadores del Mandoble por añadido. Es imprescindible para Link.