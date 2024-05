One Piece capítulo 1115: fecha, spoilers del pasado de Joy Boy

El capítulo 1115 de One Piece arroja luz sobre la historia de Joy Boy al revelarse que Vegapunk sabe mucho sobre él y Nika. Entonces, ¿qué ocurrió realmente hace 800 años?

El manga de One Piece continúa el mensaje de Vegapunk en su último capítulo. La lucha continúa mientras Gorosei es incapaz de detener la emisión. Sin embargo, Vegapunk predice un futuro espantoso en el que el mundo se hundirá.

Aunque afirma que no puede estar seguro de ello, revela que el nivel del mar ya ha subido un metro. Se debe al arma que creó, la Madre Llama, que tiene la capacidad de arruinar el mundo. Doflamingo afirma que la mayoría de las ciudades del mundo desaparecerían con cinco metros más de agua.

Además, Vegapunk también revela que contará la historia de Joy Boy, un joven del antiguo reino que, como Nika, luchaba con un cuerpo que se estiraba y contraía. El próximo capítulo revela más cosas sobre la leyenda de Joy Boy.

Fecha y hora de lanzamiento del capítulo 1115 de One Piece

El capítulo 1115 de One Piece se publicará el domingo 26 de mayo a las 16:00 hora peninsular española en MangaPlus.

Spoilers del capítulo

El capítulo 1115 de One Piece vuelve a mostrar la reacción del mundo al mensaje de Vegapunk. Dice que los poneglifos son registros de la historia que hablan de una gran guerra que tuvo lugar en el siglo en blanco. Según Vegapunk, la guerra fue un choque de dos ideas, y no pudo determinar quién tenía razón o no.

Además, Marte noquea a algunos den den mushi con su Haki del Conquistador. Mientras tanto, Nusjuro acaba con la mitad de los Punk Records de un solo tajo y libera a los Serafines. La emisión continúa mientras Vegapunk revela que la derrota de Joy Boy marca el final del Siglo Vacío.

Sin embargo, la espantosa guerra cambió el mundo, y los continentes que existían hace más de un milenio se hundieron cuando el nivel del mar subió 200 metros. El mundo en el que viven actualmente no es más que fragmentos de aquellos continentes. También menciona que la guerra aún no ha terminado, y que las armas antiguas desempeñarán un papel importante en ella. Además, el capítulo también revela la silueta de Joy Boy cuando se enfrenta a personas con coronas en un pequeño panel.

