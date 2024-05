One Piece Capítulo 1114: fecha de estreno y spoilers

One Piece acaba de revelar parte del mensaje de Vegapunk, pero aún no se ha desvelado todo: fecha y hora de estreno, spoilers, te contamos todo lo que sabemos sobre el capítulo 1114.

La impaciencia se disparó entre los lectores de One Piece, ya que se nos prometió una “verdad sobre el mundo”. La emisión del mensaje de Vegapunk comenzó en el capítulo 1108, el 25 de febrero de 2024, así que la revelación estaba bien merecida, tras provocar numerosos rumores. Y dejarnos con ganas de más en el capítulo 1113.

Por fin, el Doctor ha soltado la bomba, y es más importante de lo que pensábamos, aunque el autor Eiichiro Oda ya hubiera estropeado de hecho su propio manga por accidente. El mundo se va a hundir en el océano y… ¡Tendremos que esperar a la secuela para averiguar por qué el científico llegó a esta teoría!

Fecha y hora de estreno, spoilers, ¡te contamos todo lo que sabemos sobre el capítulo 1114 de One Piece!

Fecha y hora de estreno del capítulo 1114 de One Piece

El capítulo 1114 de One Piece se estrenará el 12 de mayo de 2024.

Por lo tanto, los lectores tendrán que esperar un poco más, ya que el manga se toma un descanso de una semana. Este retraso no tiene nada que ver con la agenda de Eiichiro Oda: en Japón está a punto de comenzar la Semana Dorada, un periodo de varios días festivos. Por este motivo, la revista Weekly Shonen Jump no publicará ningún número, lo que afectará también a la publicación de otros mangas, como My Hero Academia.

Spoilers del capítulo 1114

El estreno del capítulo 1114 de One Piece se ha retrasado una semana, pero aún están disponibles los primeros spoilers. Sabemos que el mensaje del Dr. Vegapunk seguirá emitiéndose, y que deberíamos saber algo más sobre él.

El científico nos hablará del Siglo Olvidado, revelándonos que sus conocimientos superan todo lo que podíamos imaginar hasta ahora. Del mismo modo, es muy probable que el pueblo de Ohara estuviera tan avanzado como él en la materia.

Vegapunk también menciona al primer Joyboy, un joven del antiguo reino con la capacidad de estirarse. Esta afirmación confirma una vez más el vínculo entre Luffy y Joyboy, que casi con toda seguridad comparten la misma Fruta del Diablo.

El capítulo 1114 de One Piece también muestra la Llama Madre, la temible arma que redujo el reino de Lulusia a un cráter en el mar. Hasta ahora, su aspecto había permanecido oculto, pero ahora los lectores podrán descubrir una especie de llama colocada bajo el agua, en un tanque. El arma de destrucción masiva fue creada por Vegapunk, que justifica sus comentarios al decir que se siente responsable y culpable de muchos crímenes.

El título del capítulo, “Las alas de Ícaro”, hace referencia a Vegapunk acercándose demasiado al sol y pagando el precio. Dice que su segundo pecado es haber investigado los Poneglifos y la historia antigua. No sabe toda la verdad, pero quiere compartir todo lo que sabe.

Por su parte, Doflamingo discute el mensaje con Magallanes y dice que pueden ir a un lugar más alto. Vegapunk anuncia que el nivel del mar subirá un metro debido a los terremotos, pero no se trata de un desastre natural. El capítulo también muestra la reacción del resto del mundo ante esta noticia. One Piece se tomará otro descanso después del capítulo 1114, pero el próximo capítulo revelará más cosas sobre el mensaje de Vegapunk.