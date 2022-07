Cómo ver cuántos packs de Apex Legends has abierto

Los jugadores de Apex Legends saben que cada 500 Apex packs garantizan al menos 150 esquirlas de la reliquia para comprar objetos en la tienda reliquias.

Para asegurarse de que no abres packs interminables y nunca recibes esquirlas de reliquia, Respawn ha añadido un método para evitar que eso ocurra. Esto significa que un jugador no puede abrir más de 500 packs de Apex sin recibirlos (a menos que ya tengas todos los sets de Reliquias).

Un codificador, Mike Zarandona, decidió crear una solución para comprobar simplemente cuántos Apex Packs han abierto a lo largo de su tiempo de juego.

Zarandona elaboró este método y construyó una aplicación para estimar la cantidad de packs abiertos que ha registrado tu cuenta, lo que te permite saber cuántos más necesitarás en el futuro antes de conseguir esquirlas de Reliquias.

¿Cuántos packs de Apex Legends he abierto?

Empezar a utilizar el rastreador de packs de Apex para saber cuántos packs has abierto es fácil:

En primer lugar, tendrás que introducir información básica como tu nivel de cuenta, si has vinculado o no tu cuenta de Prime Gaming, etc.

Siguiendo el orden que quieras, introduce tu nivel en cada temporada de Apex Legends y deja en blanco las temporadas que te hayas saltado.

Si no estás seguro de cuál es el nivel de tu cuenta en Apex, se mostrará sobre tu cabeza hasta el nivel 100 en el vestíbulo, pero también puedes seguirlo junto con otras estadísticas aquí.

Rastreador de Reliquias de Apex

La calculadora te permite introducir todo tipo de información, desde el nivel en el que terminaste el Pase de Batalla de cada temporada hasta los packs del Tesoro Diario que hayas recibido por alguna misión.

Zarandona ha repartido consejos por todo el sitio con dónde encontrar esta información, y ha sugerido: “comprobar la insignia de la Temporada X en cualquier Leyenda”.

Como las misiones dan un total de 45 packs de tesoros diarios, puedes introducir cuántos has podido conseguir durante El fantasma roto, El primer barco o Retrato de familia.

Luego están las dos últimas entradas que pueden ser un poco complicadas para algunas personas, los packs especiales. Para la mayoría, ambos serán 0 si no has comprado ninguno o si Respawn no ha compensado los packs por un bug errante.

Una vez que tengas todas las cifras, podrás ver tu Progreso de Reliquias, que incluso tendrá un informe para el desglose de todos los paquetes que hayas recogido.

Consejos para calcular los packs de Apex

Como puede que sepas o no, las misiones te dan un total de 45 paquetes de tesoros diarios. No te olvides de reclamarlos en The Broken Ghost, The First Ship, Armageddon y The Legacy Antigen.

Las dos últimas pueden ser un poco complicadas para algunas personas: Paquetes comprados y de compensaciones + Packs misceláneos. Los de compensación se entregan después de algún bug.

Una vez que tengas todos los packs, puede ver el progreso de su reliquia. Esto incluso te dará un desglose de todos los paquetes que has recopilado.

Cómo conseguir más paquetes de Apex

La forma más fácil de ganar paquetes de Apex es simplemente subiendo de nivel en Apex Legends. Entre los niveles 2 y 20 , ganas un paquete. Esto cambia a un paquete cada 2 niveles entre el nivel 22 y 300 . Por último, del nivel 305 al 500 , ganas un paquete cada 5 niveles.

Si deseas una forma mucho más rápida de obtener paquetes de Apex, puedes comprarlos en la tienda comprando y obteniendo monedas de Apex. Un paquete de Apex le costará 1 euro. Entonces, comprar 1000 monedas Apex te dará 10 paquetes Apex.

Así que ahí lo tienes, todo lo que necesitas saber sobre el rastreador de packs de Apex, y cómo ver cuántos packs has abierto en Apex Legends.