¿Cuáles son los personajes más populares de Apex Legends?

A pesar de que Newcastle es la nueva leyenda de la temporada, el primer puesto sigue muy disputado tanto por Octane como por Wraith. Ambos personajes llevan en los dos primeros puestos varias semanas y parece que no hay forma de que otra leyenda les interrumpa el duelo.

La temporada 13 ya está en marcha y Newcastle ha irrumpido en mitad de la tabla. Para que no te pierdas nada de la popularidad de ninguna leyenda en Apex Legends te traemos esta tabla con todo lo que necesitas saber:

Tened en cuenta que este ranking de la temporada 13 se hace utilizando una base de datos de unos 8 millones jugadores que no es la base total de jugadores. No obstante, es una cifra más que suficiente para tener una ligera idea qué es lo que están jugando más los usuarios.

by María Pastoriza