Filtración de Apex Legends nos adelanta cambios en las monedas Apex y en la tienda

Una nueva filtración de Apex Legends ha revelado que los jugadores pronto podremos conseguir diferentes cantidades de monedas Apex y con una cantidad mínima que iría por debajo de las 1000 monedas.

Al igual que en otros muchos títulos multijugador, Respawn Entertainment siempre intenta mantener el juego al día introduciendo contenido cosmético y artículos que se pueden comprar dentro de Apex Legends.

Para conseguir una nueva leyenda, una skin o un paquete de aspecto debemos de tirarle nuestra cartera a la pantalla y comprar monedas Apex. Estas vienen en paquetes de 1000, 2000, 4000, 6000 y 10 000. Sin embargo, los precios de los cosméticos han ido cambiando con el tiempo y la comunidad lleva varias temporadas pidiendo cantidades más pequeñas o personalizadas.

Ahora, un rumor indica que las plegarias podrían haber sido escuchadas porque podríamos conseguir cantidades diferentes de monedas Apex en el futuro.

Según nos enseña el filtrador KralRindo junto a otros mineros de datos, tendremos un nuevo paquete de 500 monedas en la tienda de Apex Legends.

La cantidad más pequeña todavía no se ha revelado, pero sí que apareció su icono en la tienda. En vez de tener cuatro paquetes como nos tienen acostumbrado ahora tendremos cinco.

“Añadido en el último parche. Las 500 monedas Apex llegarán pronto a la tienda”, tuiteó el minero de datos. Sin embargo, todavía no hay una fecha concreta de cuándo podríamos tenerlo en el juego.

Added with last patch, 500 Apex Coins coming soon to store pic.twitter.com/rH8cw0aDlJ

— KralRindo (@kralrindo) June 24, 2022