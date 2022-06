Todas las skins de VALORANT: clasificación, precio y armas

Load More

Todas las siguientes skins son ediciones limitadas. Es decir, una vez se vayan no volverán a estar a la venta nunca más.

Yoru – Death Wish Sheriff

Las skins están disponibles durante los pases de batalla y en la tienda, aunque en su salida suelen venir con un paquete con precio especial. Además, las ofertas rotan cada 24 horas , por lo que si ves algo que te gusta no dudes en comprarlo.

Como ocurre en League of Legends, las skins de VALORANT están clasificadas según la unicidad de cada una de ellas.

Además de las coloridas habilidades que hacen que VALORANT y sus agentes se destaquen de entre sus competidores hay otro aspecto del juego clave: sus skins. Riot Games siempre ha tenido la habilidad de crear diseños increíbles y VALORANT no es una excepción.

by Paula González