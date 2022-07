Todos los símbolos de lag en Apex Legends y qué significan

Load More

¡Y ya está! Estos son todos los nuevos símbolos de lag de Apex Legends. Desafortunadamente, la gran mayoría de ellos aún no tienen soluciones, pero haremos todo lo posible para conocerlos y actualizar la noticia.

Cuando tenemos un micrófono al lado de una bocina significa que hay problemas. Pero, una vez, no parece tener una causa o una solución conocida. Simplemente es que hay algo que no está bien.

Bien puede hacer referencia a que la conexión de los jugadores no es lo suficientemente fuerte como para llevar a acabo las acciones de los usuarios dentro del juego. Sin embargo, se desconoce la causa concreta.

El símbolo de arriba de un reloj en blanco al lado de un micrófono significa Starvation. En informática se refiere a un escenario en el que un proceso no puede completarse porque no están presentes los recursos necesarios.

Actualmente no se sabe muy bien ni la causa ni la solución. Si tenemos problemas persistentes con este símbolo lo mejor será ponerse en contacto con Respawn.

El battle royale de Respawn ha experimentado problemas bastante considerables de lag, pero ahora parece que las aguas están bastante tranquilas. Además, para avisarnos cuando las cosas no van bien en nuestra sesión, el juego ha incluido una serie de símbolos de lag para darnos la información de qué está ocurriendo.

Apex Legends ha incluido una serie de nuevos símbolos cuando tenemos lag y cada uno de ellos significan un problema diferente. Para que no te pierdas cuando los veas los repasamos.

by Paula González