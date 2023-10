Baldur’s Gate 3 “arruinó” las misiones de jugadores de Starfield

El éxito de Baldur’s Gate 3 parece estar mancillando el amor por otros RPG, ya que muchos jugadores de BG3 han destacado que el título ha “arruinado las misiones” de sus partidas de Starfield y de sus sus próximos juegos de rol.

No es ningún secreto que Baldur’s Gate 3 ha sido un éxito rotundo en el mundo de los videojuegos. Muchos lo consideran el RPG de la década.

El título estrella de Larian ha mantenido su estatus incluso meses después de su lanzamiento. Los fans adoran sus partidas, descubriendo nuevos huevos de pascua, historias y emocionantes misiones por completar.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Las misiones son un elemento clave de cualquier RPG y, como explican los jugadores, son uno de los aspectos más destacados de Baldur’s Gate 3.

De hecho, les gustan tanto que ahora afirman que “han arruinado las misiones” de sus partidas de Starfield y de los próximos juegos de rol.

Jugadores de Baldur’s Gate 3 adoran tanto las misiones que las han “arruinado” para Starfield

Larian Studios

Al compartir sus opiniones en Reddit, un jugador de BG3 explicó: “Sólo quiero agradecer que no haya misiones de búsqueda sin sentido. Cualquier otro estudio habría añadido misiones de relleno solo para inflar artificialmente el tiempo de juego“, y a continuación daba ejemplos de misiones de recolección, muerte o búsqueda con las que muchos estarían familiarizados.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

“No es difícil imaginar misiones así“, explica el jugador, y añade: “Estamos condicionados a aceptarlas como norma. Incluso los juegos AAA recientes tienen esas misiones de una forma u otra“.

Sin embargo, Baldur’s Gate 3 demuestra ser una excepción, ya que “este juego no tiene nada de eso. Cada misión es única y aporta algo a la experiencia en general“. Un usuario escribió: “Voy a gritar por dentro la próxima vez que vea una búsqueda en otro juego. Este juego me ha arruinado las misiones, para bien“.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Parece que el autor no es el único que cree que Baldur’s Gate 3 les ha arruinado las misiones. Cientos de personas han compartido su opinión en los comentarios.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Un usuario comentó: “¡Oh, Dios mío, es verdad! Ni siquiera me había dado cuenta de lo descolocados que estábamos con las misiones secundarias “normales”. Todas y cada una de las misiones parecen tan orgánicas que puedes hacerlas accidentalmente si te limitas a explorar el maldito juego, y puedes perderte muchas si no escuchas los diálogos o simplemente no buscas una guía. Es tan natural que se me ha pasado por alto. Guau“.

Otro comparó la experiencia de Baldur’s Gate 3 con la de Starfield de Bethesda, explicando cómo “arruinó las misiones de Starfield“.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

El usuario edijo: “BG3 no te dice lo que tienes que hacer y te da opciones”. Y agregó “Starfield te dice exactamente lo que tienes que hacer y adónde tienes que ir, y te da 0 opciones“.

Es importante señalar que el estilo de RPG que más gusta a los jugadores es un aspecto totalmente personal, ya que muchos adoran Starfield por sus propios elementos.

Pero no sólo Baldur’s Gate 3 está impresionando a los jugadores, como se aseguró de explicar un usuario: “Supongo que nunca has jugado a un juego de Larain Studio, este es su estándar… Es increíble ver cómo por fin se ven recompensados con unas ventas inauditas por mejorar su arte hasta casi la perfección y a esta escala“.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Parece que, gracias al perfeccionamiento de Larian Studios, al amor desenfrenado de la comunidad y a sus inolvidables misiones, Baldur’s Gate 3 puede ser un título que viva en la memoria de muchos para siempre.