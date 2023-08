Cirugía de Volo en Baldur’s Gate 3: explicación y consecuencias

Baldur’s Gate 3 tiene un gran número de misiones y una de ellas la cirugía ocular de Volo, si estás dudoso porque no sabes qué consecuencias puede haber te lo explicamos.

Si hay algo que nos enseña Baldur’s Gate 3 es que nuestras acciones siempre tendrán consecuencias. A veces estas pueden ser buenas y otras malas y pueden arruinar por completo la partida.

Una de las misiones claves será la cirugía ocular de Volo que nos obligará a que tomemos una decisión. Y es que las consecuencias que trae consigo son muy importantes.

Esto es todo lo que tienes que saber.

Cirugía ocular de Volo en Baldur’s Gate 3: ¿tenemos que aceptarla?

LarianStudios

Volo, al igual que la Tita Ethel, nos ofrecerá quitarnos el gusano que tenemos en el cerebro. Sin embargo, no será capaz de hacerlo y, además, lo que sí nos quitará será el globo ocular. Al hacerlo nos darán a cambio un ojo mecánico con el que podremos ver seres invisibles.

Por ello, la respuesta de que si tenemos que someternos a la cirugía ocular de Volo es un gran sí. Asimismo, es importante recordar que, una vez nos operen, no nos lo podremos quitar y se quedará en nuestro cuerpo el resto del juego. Eso sí, al hacerlo, el resto de nuestros compañeros no le gustará la decisión y no apoyará esta decisión.

A pesar de ello, es una herramienta muy útil. Sobre todo, la capacidad de ver objetos invisibles sin problemas. Aunque tengamos la negativa de nuestros acompañantes es una herramienta excepcional, se mire por donde se mire.

Asimismo, para conseguir esta misión deberemos antes de rescatar a Volo en un campamento Goblin en el primer acto de Baldur’s Gate 3.

¡Y ya está! Esto es todo lo que necesitas saber sobre la cirugía ocular de Volo y las consecuencias que tendrá nuestra decisión con él.