Cómo empezar el epílogo de Baldur’s Gate 3 tras el Parche 5

¿Quieres ver el nuevo epílogo añadido a Baldur’s Gate 3 durante su quinto gran parche? Aquí tienes cómo acceder a él.

A pesar de estar en un largo periodo de acceso anticipado, Larian Studios estaba lejos de haber terminado cuando Baldur’s Gate 3 se lanzó por completo en agosto. Desde su salida, el juego ha recibido actualizaciones y parches regulares, para ayudar a introducir elementos muy esperados y cualquier corrección de errores que fuera necesaria.

Ahora ha llegado un nuevo parche, que añade un emotivo epílogo presentado por Mustio. Sin embargo, como es nuevo, muchos se preguntan cómo pueden empezar y acceder al epílogo. Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre cómo conseguir el epílogo en Baldur’s Gate 3.

Cómo acceder al epílogo en Baldur’s Gate 3

Acceder al epílogo de Baldur’s Gate 3 añadido en el parche 5 dependerá de dónde te encuentres en el juego. Así que, para iniciar el epílogo, sigue los pasos que se indican a continuación.

Antes de terminar Baldur’s Gate 3

Si aún no has terminado Baldur’s Gate 3, estás de suerte, ya que no necesitas hacer nada. Simplemente asegúrate de que tu juego está actualizado y sigue la historia, el epílogo debería aparecer de forma natural al final del juego.

Si ya has terminado Baldur’s Gate 3

Si ya has terminado Baldur’s Gate 3, tienes que tomar una decisión. Si quieres experimentar el epílogo con un nuevo personaje, crea una nueva partida y complétala. Si quieres experimentar el epílogo con tu partida guardada o saltar directamente a él, sigue estos pasos:

Busca la partida completada que hayas elegido.

Dirígete a los guardados anteriores.

Carga la partida guardada justo antes del combate final.

Completa el combate y disfruta del epílogo.

Algunos han informado de que cargar un archivo guardado justo después del combate tiene el mismo efecto, pero no parece que eso haya funcionado para todo el mundo, por lo que suele ser más seguro cargarlo antes de la batalla. Puede llevar un poco más de tiempo, pero es la forma más segura para terminar con el epílogo que ha preparado Larian.