Este mod de Baldur’s Gate 3 añade opciones cruciales para el tamaño de los genitales

Los modders de Baldur’s Gate 3 están trabajando como si no hubiese un mañana para la comunidad, y la última ha sido un mod para los genitales de los semiorcos que han traído a más de uno de cabeza.

Exceptuando que hayas estado viviendo bajo una roca sabrás que Baldur’s Gate 3 ya está aquí y está arrasando entre la comunidad de videojuegos. El título superó en más de cinco veces el número de jugadores previsto por Larian en su primer día y se coló entre los diez más concurridos de todos los tiempos en Steam.

Y es que con todo lo que ocurrido en el periodo de prueba entre el sexo con osos y los mummy issues de algunos, parece que ya se ha visto todo en el juego. Sin embargo, sigue sorprendiendo como ha ocurrido con el tamaño de los genitales de los semiorcos.

El tamaño no lo es todo, pero algunos usuarios no quedaron satisfechos con las opciones disponibles. Por ello, llega el mod de “Pride of the Orcs” (el orgullo de los orcos) para que todos estén contentos.

Este mod de Baldur’s Gate 3 nos permite modificar el tamaño de los genitales de los semiorcos

LarianStudios

La inmersión es importantísima, sobre todo, en un juego de rol de la envergadura de Baldur’s Gate 3. El modder HyenaDingo considera que los semiorcos en el juego tienen que pavonearse en todos los sentidos y por eso ha creado el mod “Pride of the Orcs”.

“Aumenta el tamaño del pene en la opción correspondiente incluso para las semiorcas femeninas”, explica en la descripción. “Siendo la raza más fuerte los atributos físicos deberían de estar a la altura“.

Ahora las semiorcas también pueden presumir de pene y muchos jugadores de Baldur’s Gate 3 no han dudado en agradecérselo.

“Por fin, el mod que llevará a este juego de Juego del Año a Juego de la Década“, declaró un usuario de Nexus Mods. “Estoy de acuerdo, esto es exactamente lo que este juego necesitaba. Inmersión total“, coincidió otro.

Asimismo, otros jugadores le están pidiendo que expanda el mod a otras razas como la de los Enanos para que “se le haga justicia”.