Este personaje de Baldur’s Gate 3 está ganando fans a pesar de ser muy quejica

Los jugadores de Baldur’s Gate 3 están comenzando a entender la complejidad de un personaje después de haberla considerado irritable.

La base de jugadores de Baldur’s Gate 3 está empezando a entender al personaje de Mayrina, cambiando su opinión sobre ella ya que antes les parecía molesta, ahora ven que solo intenta hacer las cosas lo mejor que puede.

Se presenta como una mujer que busca revivir a su marido muerto, cayendo en la trampa de la Tita Ethel. Ahora los jugadores están llegando a comprender cómo le afectan estas artimañas, en lugar de echarle en cara sus decisiones.

Esta defensa puede verse en el subreddit de Baldur’s Gate 3, donde una persona escribió su razonamiento de por qué el odio que ha estado recibiendo Mayrina está mal:

“Ha perdido literalmente a todas las personas importantes para ella en el lapso de una semana y la gente la insulta porque esto le afecta“.

Muchos otros también salen en su defensa, con un usuario afirmando que si hay un personaje que merece quejarse de la vida, “es Mayrina“.

Algunos incluso dicen que antes les caía mal, pero que han empezado a sentir empatía por ella después de haber jugado al título un puñado de veces.

“La primera vez que la vi me pareció irritante, pero cuando volví a verla más tarde, me sentí muy orgullosa de ver lo lejos que había llegado. Me gustó mucho la misión del tercer acto en la que participa“, dijo un jugador.

Finalmente los jugadores están cayendo en el sentido común y se dan cuenta que Mayrina no está en una situación fácil.