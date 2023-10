Tita Ethel en Baldur’s Gate 3: ¿es mejor derrotar o perdonar a la Saga?

Si te has encontrado con Tita Ethel en Baldur’s Gate 3, ya sabrás que no es muy de fiar. Pero, ¿cuál es la mejor decisión una vez tengas que hacerle frente?

Baldur’s Gate 3 está repleto de personajes de todo tipo, amigos y enemigos. Aunque no todo es blanco y negro, por lo que muchos personajes serán más bien una escala de grises. Si bien Tita Ethel es de esos personajes que ya de por sí te huelen a chamusquina, hay diferentes formas de hacerle frente.

Cuidado con este artículo, ya que encontrarás spoilers del Acto 1 de Baldur’s Gate 3.

¿Quién es Tita Ethel en Baldur’s Gate 3 y dónde nos la encontramos?

Larian Studios

Tita Ethel se presenta por primera vez ante nosotros en la Arboleda Esmeralda, el hogar de los Druidas. Ethel parecerá una anciana adorable, pero son muchas las opciones de descubrir la verdad (al menos, en parte) detrás de esa máscara de amabilidad. Si por el contrario no has sido capaz de ver nada extraño en la anciana, puedes elegir que te ayude con cierto renacuajo de tu cabeza, aunque no te lo recomendamos.

Le digas a la anciana que parece sospechosa o no, te dirá que vayas a su casa, una cabaña en una zona pantanosa. Por el camino, encontrarás a dos hermanos que acusan a Tita Ethel de haber secuestrado a su hermana. No importa cómo elijas proceder, si ignorando la discusión o participando, el resultado no será nada bueno. Si participas y das la razón a los hermanos, Tita Ethel desaparecerá, dejando claro que tiene habilidades mágicas. Si te pones de parte de ella, matará a los hermanos y hará más o menos lo mismo. Esto te revelará algo muy importante: Tita Ethel es en realidad una Saga en Baldur’s Gate 3.

Con esta revelación, podrás proseguir hacia la cabaña de Ethel en el pantano (cuidado, está lleno de trampas). Si quieres rescatar a Mayrina o no, ya es cosa tuya.

El refugio de Tita Ethel está lleno de peligros

LarianStudios

Una vez se revele la verdad, hay muchas decisiones que puedes tomar en casa de Tita Ethel, como en tantos otros sitios de Baldur’s Gate 3. En esta cabaña, pasada la chimenea, conocerás a tres personajes: un enano petrificado, un elfo loco y una puerta.

¿Qué puedes hacer con estos personajes? En cuanto al enano petrificado, si has conseguido el Aceite de basilisco puedes curarle la petrificación. Sin embargo, el enano morirá por otra enfermedad casi al instante. Con el elfo loco no hemos sabido muy bien qué podemos hacer para ayudarle, parece que su forma de “vernos” no puede cambiar. Por último, la puerta es otro pobre desdichado, víctima de Tía Ethel. Tampoco podemos evitar que siga siendo una puerta, pero podemos pasar a través de él ya que es en realidad una especie de ilusión.

Si avanzamos y ya somos hostiles con Tita Ethel, no hay nada que podamos hacer para salvar a los cuatro enmascarados que nos atacarán después de atravesar la puerta. Si llegas de manera amistosa, sabrás que ponerse la máscara es la perdición, y quizás puedas encontrar una forma de ayudarles a quitarla.

Enfrentamiento con Tita Ethel en Baldur’s Gate 3: ¿hacemos un trato?

Larian Studios

Si vienes 100% dispuesto a enfrentarte a Tita Ethel, te recomendamos llevar el conjuro Fuego Feérico para poder obtener Visión Verdadera y encontrar a la Saga fácilmente. Puedes optar si no por un pergamino o poción para detectar a las criaturas invisibles. Con esto, es un combate bastante sencillo. Lo importante es lo que viene después.

Si la vida de Tita Ethel baja considerablemente, el combate se detendrá y te propondrá un trato. Liberará a Mayrina (sin ayudarla con lo de su marido) y te entregará su pelo con una mejora +1 a la característica que elijas.

En cambio, también puedes acabar con la Saga y tomar el pelo después. Lo mismo con salvar a Mayrina. Sin embargo, luego tendrás que ayudar a Mayrina con lo de su esposo, que por desgracia no tendrá fácil solución.

Si no acabas con Tita Ethel en esta parte, es posible que vuelvas a encontrarla más adelante para otra misión de Baldur’s Gate 3.

