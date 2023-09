Fans de Baldur’s Gate 3 hablan de “oportunidad perdida” en las animaciones de CA

Una serie de jugadores de Baldur’s Gate 3 han suscitado un importante debate en torno a una “oportunidad perdida” relacionada con la CA de los personajes en combate.

Un juego tan grande como Baldur’s Gate 3 puede ser difícil de manejar. Muchos jugadores se sumergen profundamente en el lore y adoran la mecánica de Dungeons & Dragons colocada dentro de un RPG apasionante. Sin embargo, intentar introducir un mundo tan extenso como el de D&D en un juego tan impresionante como Baldur’s Gate 3 a menudo conduce a que algunas ideas tengan que dejarse en el camino.

Otra posibilidad es que se pierdan oportunidades, algo que la comunidad ha sugerido con entusiasmo, sobre todo después de ver cómo sus sugerencias fructificaban en el tercer parche principal. Un jugador ha destacado una idea de diseño, poniendo las animaciones de CA (Clase de Armadura) y de batalla en el punto de mira de la comunidad.

Los jugadores de Baldur’s Gate 3 debaten sobre la “oportunidad perdida” en la batalla en lo que a la CA se refiere

Publicando en Reddit, un usuario de Baldur’s Gate 3 explicó cómo “desearía que la CA no fuera sólo esquivar”. Continúa explicando cómo, durante una batalla de BG3, cuando un ataque no impacta, el jugador simplemente esquiva el daño. Aunque eso puede funcionar bien para las clases y personajes más rápidos, como un Pícaro o un Monje, el estilo de esquivar ataques no siempre funciona, sobre todo cuando el jugador tiene un escudo o una armadura pesada.

En Dragones y Mazmorras, el DM puede explicar por qué un ataque no impactó, indicando que golpeó la armadura pero no dañó a la persona, o que la esquivó con su escudo, hechizo o arma. Sin embargo, eso puede complicarse con mecánicas complicadas, matemáticas y demás. El usuario destacaba cómo “en un videojuego, todos [esos] sistemas y matemáticas se hacen automáticamente, negando la necesidad de un sistema de CA tan simplificado” en Baldur’s Gate 3, tachando de “raro” el uso constante de la esquiva.

Incluso sugiriere algo de variedad en las animaciones, con la idea de levantar un escudo, simplemente recibir el ataque y que tu armadura te proteja, esquivar con un hechizo o un arma, y más. Esas sugerencias llegaron en forma de preguntarse si “dependiendo de lo que tengas equipado en ese momento y del tipo de ataque, podría reproducirse una animación diferente”.

Muchos fans apoyan la idea

Después de publicarla, la idea se disparó rápidamente, y muchos la consideraron una “oportunidad perdida” y explicaron que “se puede representar totalmente cómo falla un ataque dependiendo de cuánto se haya quedado corta la tirada”. Quizás sugiriendo un algoritmo a seguir por los desarrolladores.

Sin embargo, otros pensaron que probablemente se trataba de una idea que Larian ya había pensado, explicando que “creo que es una de esas [ideas] ‘obvias’ en las que probablemente pensaron internamente, pero que decidieron cortar o simplemente dar a todo el mundo una esquiva genérica por cuestiones de tiempo de desarrollo y priorización. PERO sí, con más tiempo, puede que consigamos estas sugerencias, porque quedarían muy bien y añadirían cierta chispa a las clases del juego”.

Aunque la comunidad está ciertamente dividida en cuanto a si la idea es genial o un poco innecesaria, la mayoría de los pensamientos de los fans se hacen eco del comentario de un usuario: “Imagina oír el sonido de un golpe repiqueteando en tu armadura pesada como si no hubiera golpeado y diera un satisfactorio número de 0 dmg. Larian, por favor, hazlo realidad”.

De momento, no se sabe nada sobre la implicación de esta idea en el juego, pero si el parche tres sirve de algo, Larian podría tenerla en cuenta en futuras actualizaciones.