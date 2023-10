Jugador de Baldur’s Gate 3 crea accidentalmente la peor partida posible del Acto 2

Una de las partes más elogiadas de Baldur’s Gate 3 es la confianza que deposita en los jugadores a la hora de tomar decisiones, pero las de este jugador en el Acto 2 fueron las peores.

No importa lo que intentes hacer, el juego siempre parece capaz de sortear las decisiones del jugador y adaptar tanto el mundo como, sobre todo, la narrativa a lo que le propongas.

Sin embargo, esta flexibilidad es un arma de doble filo. La libertad de tomar decisiones también incluye la libertad de tomar decisiones realmente malas, y si acabas tomando sólo malas decisiones, ¿qué aspecto acaba teniendo el juego?

Para un jugador, esta hipótesis acabó convirtiéndose en realidad. Acabó creando una situación que parecía calculada para ser el peor final posible del segundo acto del juego.

Los jugadores de Baldur’s Gate 3 debaten sobre las peores decisiones del segundo acto

Este jugador describió su horrible experiencia en las Torres Alzaluna y sus alrededores en el subreddit de Baldur’s Gate, donde dijo: “Estoy pensando en retroceder casi todo mi recorrido por el Acto 2.”

“El primer acontecimiento importante fue el devastador desenlace de la Posada La Última Luz, donde todo el mundo queda zombificado tras el secuestro de Isobel. Por supuesto, matamos a todos los zombis, con lo que solo nos queda Jaheira.”

“Vamos a la torre (me olvidé por completo de Halsin en mi campamento, y no tenía ni idea de que la maldición podría haber sido levantada con sus misiones secundarias) y tenemos que MATAR a Corazón Sombrío porque ella quiere seguir a su deidad tonta del c*** y matar literalmente a un ángel.”

“Desde que mato a Corazón Sombrío para salvar al ángel, al menos tenemos a Canción Nocturna para ayudar en la batalla de la torre, pero ISOBEL MUERE (ni siquiera la golpeamos una sola vez) e incluso despues de la pelea Jaheira se va por alguna razon (??? Diciendo alguna m**** sobre no luchar en el mismo lado de la pelea) y nos abandona, y luego Halsin se va.”

“También aparentemente perdemos cualquier oportunidad de seguir el mapa Githyanki hacia la derecha (¿este?) después, porque por alguna razón si voy por esa ruta me convierto instantáneamente en un azotamentes, así que todo el juego literalmente termina.”

Esperemos que este jugador pueda volver a encarrilar su carrera. ¡Volver a cargar constantemente la partida también es válido!