Jugadores de Baldur’s Gate 3 comparten consejos para resolver el puzzle del cerebro

En Baldur’s Gate 3 hay muchos retos, algunos son un poco complejos, como el puzzle del cerebro. Afortunadamente los jugadores están compartiendo varios consejos para que este no sea tan complicado.

El Puzzle del Cerebro en Baldur’s Gate 3 puede llegar a frustar a muchos jugadores debido a su dificultad. Este puede encontrarse en el Laboratorio Necrótico. Es ta complicado que algunos jugadores lo llaman “el jefe más difícil”.

Afortunadamente, la comunidad de BG3 ha ido a Reddit para compartir varios consejos a los viajeros que aún no llegan a esta parte del Acto 2.

Consejos para resolver el Puzzle del Cerebro en Baldur’s Gate 3

En vista de lo complejo que es el Puzzle, los jugadores fueron a Reddit y compartieron sus consejos para superar este reto. Podrás ver el post haciendo clic acá, titulado “”Finalmente he derrotado al jefe más difícil.”

Realmente no hay un método 100% infalible, pero hay que tener mucha paciencia y asegurarse de elegir los nodos correctos, también es importante no tener miedo de cambiarlos.

“Empieza por el principio. Mira las opciones de cada color. Un color sólo puede ir en una dirección, así que selecciónalo“, explica un jugador. “Luego vuelve a mirar. Oh, sólo hay un color que PUEDE ir en esta dirección, así que selecciona ese. luego mira otra vez. Puedes resolverlo lógicamente paso a paso eliminando posibilidades“, continuó.

Otro consejo que compartió un usuario fue tomarse el tiempo para conectar cada nodo y cambiar entre los colores. “Para los que tengan problemas con este puzzle, recuerden que pueden cambiar de rama y avanzar cada rama paso a paso, con esta técnica no se puede fallar“, dijo.

Muchos consideran que el esfuerzo para superar este puzzle vale mucho la pena, en cuantoa recompensas se refiere.

Dispositivo para guardar cerebros que se recogen para poder comunicarte con estos, que irán revelando información del Azotamentes .

. La Espada de las Almas Oprimidas.

El Puzzle del Cerebro en Baldur’s Gate es uno de los más complejos

La colonia del Azotamentes al final del Acto 2 de Baldur’s Gate 3 tiene bastantes momentos importantes Una de ellas es el Puzzle del cerebro. Cuando llegues a él, te encontrarás cara a cara con una extraña conexión de nodos que debes reconectar. Al acercarte a la consola, se te pedirá que manipules el cerebro y podrás empezar a intentar descifrarlo. Sorpresa: no es nada fácil.

Los jugadores han encontrado este rompecabezas particularmente difícil, con uno describiendo su experiencia como bastante ardua. En el Post de Reddit, el jugador explica:

“Tras una larga y ardua batalla superando un hechizo de confusión de nivel 5 y soportando 4 de daño psíquico con tres turnos adicionales de fatiga mental, me enorgullece decir que por fin he derrotado al jefe más mierd* hasta la fecha sin que me quedaran ranuras para hechizos“, compartió ‘Groundhog_Gary28’.

Los jugadores de Baldur’s Gate 3 se sintieron muy identificados con todo esto e inmediatamente dejaron sus comentarios: “¡Ese puzzle era taaaan molesto!“, dijo un usuario. Y era aún más complicado para los que jugaban en consola ya que tenían dificultades para elegir los nodos correctos con el mando.

