Jugadores de Baldur’s Gate 3 comparten consejos para pasar la parte más difícil del Acto 2

Hay una parte difícil del Acto 2 de Baldur’s Gate 3 que a los jugadores suele costarle mucho, afortunadamente la comunidad ha compartido varios consejos para poder superarla y nosotros de buenos samaritanos también te las vamos a dar a conocer.

En Baldur’s Gate 3 hay un punto del Acto 2 en el que los jugadores van a tener que asaltar las Torres de Alzaluna. Esta parte suele costar un poco, pero según un jugador de Reddit el verdadero desafío no es precisamente abrirse camino para derrotar a los enemigos.

Realmente lo que hay que hacer es lidiar con Jaheira, un personaje con el que te encontrarás y que te ofrecerá su ayuda. A pesar de sus buenas intenciones, el jugador afirma que no toma buenas decisiones. Por esto tendrá que evitar que se “auto elimine”, si sabes lo que esto significa…

Esto suena bastante fuerte. Los jugadores se apresuraron en compartir sus comentarios con consejos sobre lo que hay que hacer en esta situación.

Un jugador sugirió al usuario del post original en Reddit que permite a Jaheira unirse a su grupo y luego entrar por la entrada lateral en lugar de la puerta principal. Este alegó que es un “cuello de botella perfecto“.

Alternativamente, el en la publicación original se habl sobre optar por matar a todos en Alzaluna antes de hacer la gran mazmorra de la Ordalía de Shar empezando desde el piso superior. “Así te ahorras la larga y tediosa batalla. Empieza por la dama semiorca primero“, le aconsejaron.

Otro usuario admitió que recurrieron a usar la puerta de dimensión para “teletransportarla fuera de Alzaluna” y “por el puente junto al punto de ruta“.

Larian Studios

Por eso, su personaje consiguió salir del combate y corrió de vuelta a la pelea rápidamente mientras ella “no sabía qué hacer” y “se quedó fuera el tiempo suficiente” para que el jugador “acabara la pelea dentro“.

Mientras tanto, otro usuario sugirió: “Reclútala. Ponla fuera y sáltate sus turnos si es necesario. Los jugadores experimentados usarán la Llamada Relámpago para que ella pueda recibir 10 ráfagas como mucho y seguir en la retaguardia.”

Que los jugadores quieran o no mantener a Jaheira con vida es decisión suya. Sin embargo, vale la pena saber que puede ser un personaje importante en el Acto 3, ya que la necesitas para desbloquear a cierto miembro del grupo y si no has jugado al título de Larian Games mejor no decir más para no arruinarte cualquier sorpresa.