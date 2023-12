Jugadores de Baldur’s Gate 3 comparten sus peores errores de novatos

Un gran CRPG como Baldur’s Gate 3 supone un reto para cualquier jugador, especialmente para los principiantes que no han tenido un acercamiento a la franquicia de Larian Studios. Esto ha llevado a que muchos compartan sus errores de novatos en redes sociales y acá te hablaremos sobre esto, tal vez incluso te sientes identificado.

Baldur’s Gate encabeza la lista de los mejores juegos del año, no solo lo decimos nosotros, también lo avala The Game Awards y aunque esto no signifique que el título sea para todos, sin duda se ha ganado el corazón de la comunidad de los juegos de rol y aventuras.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

A pesar de lo anterior, esto no significa que el juego sea “fácil”, especialmente para los más nuevos. Aunque el título hace un buen trabajo introduciendo a los jugadores en las mecánicas básicas de los CRPG y Dungeons and Dragons, hay muchos detalles que tendrás que aprender por ti mismo, a veces por las malas.

Ahora, los jugadores de Baldur’s Gate 3 comparten los errores “más tontos” que han cometido. Esperamos que ayude a los nuevos jugadores a no repetirlos.

Larian Studios

Jugadores de Baldur’s Gate 3 han compartido sus peores errores de novatos

Un usuario de Reddit llamado Boring_Account_1063 creó un hilo en la cuenta de BG3 títulado “Cosa más tonta que has hecho como novato (cuyo título en inglés es “Dumbest noob thing you did?”)

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Para empezar, los usuarios compartieron su propia experiencia con las flores de Sussur Bloom que se encuentran en el Underdark. Después de recoger algunas, el jugador se dio cuenta de que su lanzamiento de hechizos dejó de funcionar durante el Acto 1. Tardó unas dos horas de juego en darse cuenta de que estas flores tienen habilidades antimágicas que anulan todos los hechizos en su rango.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Otros han dicho que cometieron el error de dar armaduras equivocadas a sus compañeros. O de equipar con ellas a personajes que estarían mejor sin usarlas. En la mayoría de las partidas, suele ser mejor equipar a los personajes con la armadura más fuerte que tengas. Pero Baldur’s Gate 3 utiliza el sistema más complicado de D&D. En este los distintos tipos de armadura requieren destreza para llevarlos sin inconvenientes significativos.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

“Puse a Gale unas botas de armadura media y no pude entender por qué no podía lanzar hasta después del combate“, dijo un jugador. Al principio no se dio cuenta de que los magos no tienen competencia de armadura automáticamente.

“Tuve a Karlach con un yelmo pesado que estuvo oculto durante un buen rato“, añadió otro, lo que en realidad ayudó a bastantes otros jugadores a entender cómo funciona la defensa sin armadura.

Otros cometieron errores aún más básicos, como los que juegan en consola o con mando, que pulsaron el botón “Finalizar turno” cuando querían abrir las opciones de hechizo. Por suerte para los que han cometido este error, hay una opción para activar “Mantener pulsado para terminar turno”.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Y ahí lo tienes, estos son solo algunos de los errores más comunes que muchos novatos experimentan en sus partidas. Si quieres leer más contenido curioso o guías de Balgur’s Gate 3 ¡en DexertoES tenemos muchas!