Top 10 mejores videojuegos de 2023

El año 2023 fue alucinante para la industria de los videojuegos. Tuvimos lanzamiento tras lanzamiento de grandes franquicias y joyas así que elegir un título en específico como “el mejor”, es bastante difícil. De todas formas, acá te va una lista con los mejores 10 juegos que salieron este año y que si aún no has jugado alguno ¡esperamos que lo hagas!

Como te decíamos al principio, podemos decir que el 2023 ha sido uno de los mejores años de la industria del gaming. En enero tuvimos el remake de Dead Space, luego llegó Hogwarts Legacy y ahora en diciembre, el lanzamiento de Avatar: Frontiers of Pandora.

Decir que en prácticamente todos los meses del año había un juego que reclamaba nuestra atención, no es ninguna exageración. Titulos de lucha, de acción, de exploración e incluso los remakes de viejos clásicos como Metroid Prime, hicieron acto de presencia.

En retrospectiva, fue algo complicado mantenerse al día con tantos estrenos y contenido. Sin embargo, ahora que la ventana de lanzamientos se ha “relajado” un poco más, hemos decidido hacer una lista y ayudarte a decidir cuáles son los títulos imprescindibles que no debes perderte este año.

Entonces sin más preámbulos, este es nuetro top 10 de mejores juegos del año, elegidos por nuestros redactores especializados a nivel mundial ¡comencemos!

10. Street Fighter 6

Street Fighter 6 es, en esencia, un juego de ajedrez de alta velocidad. También perfecciona por completo una fórmula de eficacia probada. Detrás de las vistosas bolas de fuego y los personajes, a veces absurdos, de la última entrega de la franquicia, se esconde una prueba de habilidad.

Street Fighter 6 te equipa específicamente con todas las herramientas que necesitas para mejorar y escalar posiciones online mucho mejor que cualquier otro juego de la serie. Los juegos de lucha pueden llegar a ser incomprensibles, pero Capcom ha sabido darle la vuelta a la tortilla. Con una sólida campaña para un jugador y unos controles rediseñados y fáciles de usar para los novatos, es el juego de lucha más logrado de Capcom hasta la fecha.

Autor: Sayem Ahmed

9. Assassin’s Creed Mirage

Assassin’s Creed Mirage se alejó de su marco moderno y se centró en el éxito de títulos anteriores. Ubisoft volvió a al Medio Oriente, poniéndote en la piel de Basim en Bagdad. Se trataba de una experiencia más ajustada que la de Valhalla u Odyssey, ya que el desarrollador se centró en una única localización y en un ámbito más reducido.

Ha resultado ser una elección sorprendente, gracias al mundo perfectamente dimensionado de Mirage, a sus convincentes personajes y a la renovada importancia del acto de asesinar. Consigue crear un sólido puente entre el Assassin’s Creed que muchos conocieron y las mejores partes de las nuevas entregas.

Autor: Jess Filby

8. Super Mario Bros. Wonder

La mayor sorpresa de Nintendo este año ha sido sin duda Super Mario Bros. Wonder. Claramente inspirado por la locura comunitaria de Super Mario Maker y la película de Super Mario Bros. Wonder es un título que hace lo que hacen todos los grandes juegos de Mario: coger lo que funciona y darle una vuelta de tuerca. Ese giro llegó en forma de semillas maravilla, un nuevo objeto que Mario recoge y que remezclaba drásticamente los niveles, desde que Mario convirtiéndose en un elefante hasta que las tuberías empezaran a arrojar agua o a moverse.

Los controles de Mario y su pandilla son fantásticos, los nuevos y salvajes poderes elevan cada segundo de juego, y desde el diseño de niveles hasta el audio, todo parece colocado con maestría por desarrolladores llenos de décadas de experiencia, por eso es otro de los mejores juegos de 2023.

Autor: Nathan Ellingsworth

7. Diablo 4

Gracias a una campaña convincente, una jugabilidad en general satisfactoria, así como un elenco de personajes por los que merece la pena ir al infierno y volver, Diablo 4 se ha ganado con creces su puesto entre los mejores juegos del año. Sin embargo, no ha dado en el clavo en otros aspectos, como las controvertidas prácticas de monetización y la inconsistente calidad del soporte post-lanzamiento, que han dejado a los jugadores preocupados por su futuro a largo plazo.

Afortunadamente, la llegada de la Temporada 2 (Temporada de Sangre) supuso el primer paso de Blizzard para enderezar el rumbo. Las nuevas características de juego revitalizaron lo que algunos consideraban un bucle de combate cada vez más anquilosado. Mientras tanto, los ajustes de equilibrio, las mejoras en el sistema de Renombre, los Jefes de Mundo y otras características ofrecieron incluso a los usuarios más escépticos una razón para volver a sumergirse en el juego. Y el futuro parece aún más prometedor, especialmente tras el reciente anuncio de la expansión Vessel of Hatred. Aunque Diablo 4 se ha topado con numerosos obstáculos, la experiencia global ha resultado inolvidable.

Autor: Brianna Reeves

6. Resident Evil 4 Remake

Resident Evil 4 es uno de los mejores juegos de todos los tiempos, y sigue vigente a día de hoy. Por eso su remake fue un movimiento arriesgado por parte de Capcom. Aunque los remakes de RE2 y RE3 han tenido éxito, se trataba de renovaciones de juegos mucho más antiguos para adaptarlos a tiempos modernos. Pero esa lógica no se aplica a Resident Evil 4 o al menos eso pensábamos.

Al adaptar los sistemas, dar algunos giros sorprendentes y crear un juego de aspecto impresionante, Capcom ha conseguido no solo honrar lo que había antes, sino también llevarlo a nuevas cotas para una nueva generación que buscaba la misma experiencia pero en esteroides.

Autor: Sam Smith

5. Octopath Traveler 2

El Octopath Traveler original hizo un trabajo brillante al tomar elementos de los JRPG clásicos de la época de SNES e infundirles un toque moderno, todo ello mientras introducía el estilo artístico HD-2D que Square Enix ha recuperado para títulos como Triangle Strategy y el remake de Live A Live.

Octopath Traveler 2 recoge todo lo que los fans adoraban del primer juego y lo mejora. Todos los elementos de su singular sistema de combate y narrativa están aquí, mejorados con cambios en la calidad de vida y aún más oportunidades para que su nuevo elenco de ocho héroes interactúe entre sí. En un año repleto de grandes juegos, no es de extrañar que este lanzamiento de febrero haya quedado eclipsado, pero Octopath Traveler 2 bien merece el tiempo de cualquier aficionado a los RPG.

Autor: Noelle Corbett

4. Marvel’s Spider-Man 2

Marvel’s Spider-Man 2, una emocionante secuela que supera todas las expectativas, es uno de los mejores juegos de 2023. Insomniac Games ha creado una continuación excelente, ambientada en una magnífica ciudad de Nueva York. Con la introducción de personajes icónicos como Kraven el Cazador y Venom de la franquicia de cómics, la historia toma un giro más oscuro, desafiando a Peter y Miles a cada paso.

Más fluida y dinámica, la mecánica de balanceo y deslizamiento de las telarañas te sumerge en el mundo abierto. Marvel’s Spider-Man 2 es un juego imprescindible para los fans del simpático superhéroe, ya que encarna el espíritu de lo que significa ser un héroe.

Autor: Rishabh Sabarwal

3. Alan Wake 2

Alan Wake 2 es un logro notable para Remedy Entertainment y destaca como una entrada icónica al volumen de impresionantes lanzamientos para un solo jugador de 2023. Bajo su nivel superficial de sólida jugabilidad de acción y creativas cualidades de survival horror se esconde una historia sin igual, oscura y retorcida, y un sorprendente análisis de la industria del arte.

La secuela de Remedy, que lleva 14 años gestándose, es uno de los títulos de acción para un solo jugador más singulares a los que es probable que juegues, ya que continuamente aporta sorpresas ingeniosas y detalles alucinantes a su narrativa más amplia en coparación a la primera entrega. El resultado final es una montaña rusa que te sorprenderá y deleitará de la mejor manera posible.

Autor: Olly Smith

2. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Superar la excepcional calidad de Breath of the Wild no iba a ser una hazaña fácil, pero The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom lo ha conseguido y esto tiene un mérito excepcional. No solo supera a BOTW con su historia de viajes en el tiempo y su adorable elenco de personajes, sino que también rejuvenece a la ya conocida tierra de Hyrule, haciéndola sentir fresca y nueva.

Esto se debe en gran parte a la nueva habilidad de Link, la ultramano, una mecánica que recompensa a los jugadores por su creatividad y su voluntad de experimentar. Ya sea surcando los cielos en una aeronave rudimentaria o enfrentándote a los Gleeoks en los confines de un enorme robot, TOTK sorprende constantemente a los jugadores con emocionantes posibilidades, lo que hace que sea difícil dejarlo ya que siempre hay algo que explorar o hacer.

Cuando se combina con la mortífera variedad de nuevos enemigos, la enorme expansión del mapa y las habilidades que cambiantes, se obtiene la receta para una aventura increíblemente emocionante. Tears of the Kingdom adopta las bases sentadas por su predecesor y las amplía, llevando esta querida serie de acción y aventuras a cotas cada vez más altas. Si eres fan de Zelda o no, te debes a ti mismo jugar a esta obra maestra de Nintendo Switch que es uno de los mejores juegos de 2023.

Autor: James Busby

Juego del Año de Dexerto – Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 es un juego de los que se hacen una vez cada década. The Witcher 3 y Mass Effect me vienen a la mente como juegos de rol que cambiaron el panorama de la industria, pero Larian Studios alcanzó esas cotas cuando revivió por sí solo el género en primera persona a principios de este año.

Poniéndote en la piel de un viajero empujado a una situación de fin del mundo, esta es la mejor campaña de Dungeons and Dragons que jamás hayas jugado, y todo dentro de un videojuego de 200 horas de duración. Si alguna vez te ha gustado el género RPG, éste es un título imprescindible, ya que te permite una libertad sin ningún tipo de ataduras y un elenco de personajes inolvidables.

Ningún juego ha superado las expectativas como Baldur’s Gate 3 este año, ni siquiera Tears of the Kingdom lo logró aunque estuvo cerca.

Dexerto/Baldur’s Gate 3 Baldur’s Gate se lleva el primer lugar.

BG3 salió en agosto y todavía es imposible entrar en X/Twitter y no ver un precioso fan art de Astarion o Karlach. En términos de impacto cultural, es difícil argumentar que haya habido algo igual. Larian Studios demostró que es el nuevo estándar en lo que a videojuegos de rol se refiere.

Autor: Patrick Dane

¿Qué opinas de los títulos que han encabezado nuestra lista de los 10 mejores juegos de 2023? Realmente nos hubiese gustado incluir más, pero la competencia estuvo bastante reñida.