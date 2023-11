Jugadores de Baldur’s Gate 3 descubren a querido personaje robando armas

Un jugador de Baldur’s Gate 3 se indignó cuando uno de los NPC más queridos de la comunidad acabó robando un objeto importante durante uno de los combates cruciales del juego.

Cuando hay tantas personalidades pintorescas en un juego, es natural que algunos personajes sean más populares que otros, y en Baldur’s Gate 3, los favoritos gozan de gran estima.

Por eso sorprendió tanto que Alfira, la bardo tiefling que ha sido una de las preferidas de la comunidad desde el lanzamiento del juego, robara un arma a un jugador desprevenido.

Alfira era tan popular que los jugadores la eligieron como miembro del grupo en sustitución de Halsin.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Jugadores de Baldur’s Gate descubren a Alfira robando armas

Sin embargo, para un jugador, que puso de manifiesto su trauma en los foros de Baldur’s Gate 3 de Reddit, Alfira es más una enemiga que una amiga, tras la consecuente batalla en la posada Última Luz del segundo acto.

Fracasar en este punto del juego tiene ramificaciones drásticas para la historia, especialmente si dejas que secuestren a Isobel, así que es importante mantener tus prioridades en orden y tener las armas cerca.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Lamentablemente, este jugador no recibió el memorándum y lanzó su arma para salvar a Alfira, sólo para que ella decidiera que ahora esa sería su arma.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Los jugadores tuvieron mucho que decir, uno por ejemplo dijo: “Estaba luchando contra Marcus y sus Horrores Alados en la Posada Última Luz, cuando me di cuenta de que Alfira estaba a 3 hp, así que usé el lanzamiento enfurecido de mi bárbaro para lanzar uno de mis martillos poco comunes, y conseguí al horror alado con el que estaba luchando.”

Y agregó: “En el siguiente turno ESTA DESGRACIADA DEMONIA cogió mi martillo y ahora no puedo recuperarlo. No puedo comprárselo, así que no tengo ni idea de cómo recuperarlo y era mi mejor arma arrojadiza…“.

Por suerte, el jugador pudo recuperar el arma ordenando a Alfira que la soltara y usando Mano de mago para recogerla. Aun así, ¡ten cuidado con lo que dejas caer cerca de los bardos!

El artículo continúa después del anuncio.