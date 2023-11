Jugadores de Baldur’s Gate 3 divididos por la moral del Emperador

Los jugadores de Baldur’s Gate 3 están divididos sobre la moral del Emperador, uno de los personajes más significativos del juego.

El reparto de Baldur’s Gate 3 es uno de los más desarrollados de los últimos tiempos, así que no es de extrañar que la comunidad se haya formado opiniones muy firmes sobre la mayoría de ellos. Ya hemos visto lo populares que pueden llegar a ser los miembros del grupo principal, y varios NPC también se han convertido en favoritos de los fans.

Sin embargo, cuando se trata del Emperador, muchos jugadores no saben qué pensar a nivel moral. Instintivamente, es fácil odiarle. Es un Azotamentes, ante el que muchos jugadores tendrán reacciones viscerales, la mayoría de los compañeros no confían en él y te persigue como Guardián.

A pesar de ello, algunos jugadores le tienen simpatía ahora que el polvo se ha asentado tras el lanzamiento del juego, lo que lleva a muchos a preguntarse si el Emperador era tan malo.

Jugador de Baldur’s Gate 3 defiende las acciones del Emperador

En un post en el subreddit oficial de Baldur’s Gate, un jugador afirmó que confiaba en el Emperador desde el principio, incluso después de que se revelara el disfraz de guardián.

Dijo: “En realidad no me sentí manipulado ni sospeché de sus intenciones, incluso después de conocer todo tipo de cosas sobre él en el tercer acto. Estoy seguro de que no es el caballero blanco que dice ser, sin duda prioriza su propio objetivo, pero ¿es malo?“

“Al final, es cierto que el cerebro anciano es una amenaza para todos los seres vivos, y si no me he perdido nada sólo quiere eliminar esa amenaza tanto para Orfeo como para cualquiera de nuestros compañeros.”

Para muchos jugadores, el hecho de que el Emperador no fuera realmente el guardián que diseñaron al principio del juego era algo que no podían superar. Como dijo un jugador: “En cuanto descubrí que no era una rubia elfa, me enfadé con él el resto de la partida.”