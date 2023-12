Jugadores de Baldur’s Gate 3 encantados con el modo fácil: “por fin disfruto del juego”

Baldur’s Gate 3 es un juego bastante intrincado y, a menos que seas un veterano del género, jugar en la dificultad más alta puede resultar duro, y ahora un jugador de la comunidad decidió jugarlo en modo fácil, y afirmó que por fin lo está disfrutando.

Llegados a este punto, no es una ninguna exageración decir que Baldur’s Gate 3 es uno de los juegos más complejos que se pueden jugar en 2023. La profundidad y el contenido del juego pueden resultar abrumadores para los nuevos jugadores. Encima, si aumentamos la dificultad, el juego se vuelve aún más intrincado.

Harto de darse contra una pared, un jugador de la comunidad decidió ponerlo en modo fácil y puso su decisión en Reddit. El post recibió un montón de comentarios positivos por parte del resto de usuarios alabando que es una decisión que no debería de tener ningún tipo de juicio por el resto de jugadores.

Jugadores de Baldur’s Gate 3 apoyan el modo fácil

La discusión del modo fácil no se salva ni en Baldur’s Gate. El usuario u/petrichorgarden puso: “He estado jugando en equilibrado y sinceramente estoy atascado en el Acto 1. He matado a los líderes goblin, pero no pasar de los falsos paladines, los gnolls, las arañas del pozo o la infraoscuridad”.

Del mismo modo añadió: “Estoy seguro de que me faltan objetos que me ayudarían y de que podría cambiar a mis personajes, pero, sinceramente, este tipo de juegos me interesan sobre todo por la historia“. Nada más publicarlo atrajo la atención de la comunidad y otros muchos se unieron para animar al jugador.

Un usuario de Reddit comentó: “Claro que sí, colega, no dejes que los raritos te digan que hay una forma incorrecta de disfrutar de tu juego“. Otro jugador redpondió: “¡No hay nada malo en jugar en el modo que más te guste!“.

Un usuario también mencionó: “Así es como estoy jugando. En realidad, no estoy aquí por un reto, estoy aquí para pasármelo bien”.

Un jugador también añadió: “Tío, mi amigo se burlaba de mí todo el tiempo porque no me gustaba el combate por lo difícil que era, y luego se burlaba MÁS de mí por jugar en fácil. Pero por fin estoy disfrutando del juego, ¿por qué te enfadas?”.

En muchos escenarios, cambiar al modo fácil está mal visto por los demás. Sin embargo, la comunidad de Baldur’s Gate 3 da la bienvenida a todo tipo de jugadores y se centra más en disfrutar cada uno a su manera.

