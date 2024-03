Jugadores de Baldur’s Gate 3 explican por qué no debes “examinar” a los personajes

Un jugador de Baldur’s Gate 3 está advirtiendo a otros cómo examinar a ciertos personajes puede spoilear por completo una parte importante del juego.

Antes de leer este artícuo de Baldur’s Gate 3, es importante que sepas que hay spoilers, así que si no quieres enterarte de nada, mejor que pases de largo.

El núcleo de la historia del Acto 2 de BG3 se centra en Ketheric Thorm, uno de los Tres Muertos y, con diferencia, la mayor amenaza a la que te enfrentas. Es el jefe final, y la narrativa del segundo acto se centra principalmente en que descubras cómo detener su inmortalidad, sin embargo, todo puede verse arruinado fácilmente gracias a spoilers dentro del juego.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Examinar a los personajes de Baldur’s Gate 3 puede arruinar el juego

Los jugadores que repitan el juego (o que lo hayan reiniciado sin terminar el Acto 3) sabrán que el Nightsong, el arma legendaria que buscabas en el Acto 1, era en realidad la Dama Aylin, y la fuente de la inmortalidad de Ketheric. Pero si no lo sabías, el mismo juego te lo puede arruinar.

Un jugador en el subreddit de Baldur’s Gate 3 señaló que “examinar a los personajes puede estropear la historia” mientras compartía una captura de pantalla de Ketheric en la zona de la capilla principal de la Torre Alzaluna.

Como suele pasar en Baldur’s Gate 3, este menú es muy detallado, e incluso muestra los detalles de por qué es inmortal.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

El estado dice claramente: “Ketheric es inmune a todo daño mientras tenga prisionera a Nightsong“, indicando explícitamente que no sólo Nightsong es una persona, sino que es la razón por la que no se puede matar a Ketheric.

Otro jugador dijo que algo similar ocurrió con la historia de Wyll en el Acto 2, que implica rescatar a Mizora de la base:

“En mi primera partida me olvidé de liberar al ‘Agente de Zariel’ antes de acercarme al combate contra el jefe Ketheric. El narrador me dijo directamente: “Si no liberas a Mizora, Wyll morirá, ¿estás seguro?”. Y así es como descubrí que era ella“.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

El segundo acto es donde la narrativa de Baldur’s Gate 3 se pone realmente en marcha. Una vez que te adentras en las tierras de la maldición de las sombras y te diriges a las

Horres Alzaluna, comienzan a responderse algunas grandes preguntas, como el verdadero poder que se esconde tras el Absoluto.