Guía para principiantes de Deadlock: objetivos, héroes, objetos y más

Comenzar en Deadlock, el nuevo título de Valve, puede ser muy difícil para principiantes, pero una guía puede ser de gran ayuda.

¿Es la primera vez que te adentras en Deadlock y te encuentras absolutamente confundido? Nosotros también hemos pasado por eso, así que aquí tienes una guía para principiantes que te explicará todo lo que necesitas saber en el videojuego de Valve.

Finalmente reconocido por Valve, la mezcla de Deadlock de shooter de héroes y sistemas de juego MOBA atrajo a muchos jugadores, ya que miles de personas juegan a este título en acceso anticipado. Pero comenzar a jugarlo puede ser más que difícil, por lo que con esta guía para principiantes de Deadlock esperamos orientarte en tus primeros pasos.

Guía para principiantes de Deadlock

Objetivos en Deadlock

El objetivo de una partida Deadlock es simple, eliminar al Patrón enemigo en su base antes de que eliminen el tuyo. Si jugaste a otros MOBA como League of Legends o Dota 2, esto es lo mismo que el Nexo o el Ancient respectivamente.

El Patrón es tu objetivo final, y lo que estás haciendo esencialmente es atacar lentamente al enemigo hasta que estés en su base.

Valve

A la inversa, también tendrás que defender a tu Patrón, ya que si el enemigo lo destruye, pierdes. Así que en un combate igualado, será un tira y afloja entre ambos equipos.

Fundamentos del juego

Donde las cosas se complican para los nuevos jugadores es en su jugabilidad. Si estás acostumbrado a los MOBA, es bastante intuitivo. Si vienes del mundo de VALORANT u Overwatch 2, puede que te sientas abrumado.

Deadlock es un juego 6v6 con cuatro carriles en los que luchan los héroes. Los jugadores serán colocados aleatoriamente en carriles, donde dos de los cuatro carriles serán 2v2, mientras que los otros dos son 1v1.

Entre los carriles, hay callejones llenos de monstruos que los jugadores pueden matar para conseguir almas. Además, en el medio juego hay un jefe intermedio al que los equipos pueden matar para ganar ventaja. Es como una jungla.

El mapa en el que juegas es un espejo a ambos lados, y el carril de cada lado tiene varias torretas que destruir antes de llegar a la base enemiga.

En un carril, aparecen súbditos de ambos lados. Tendrás que matar a los súbditos enemigos para ganar almas y poder comprar objetos. También tienes que destruir todas las torretas de un carril antes de poder entrar en la base enemiga.

En un carril, hay tres tipos de torretas: torres, caminantes y guardianes de base. Las torres son la primera línea de defensa de un carril y, por lo general, el punto de partida de la fase de carril inicial.

Valve

La segunda línea de defensa es el Caminante, que es el más fuerte de los tres. Es el que más daño inflige y el que más daño aguanta, ya que requiere que estés cerca de él para hacerle todo el daño posible.

Los Guardianes de la base son tu última línea de defensa. En un carril, hay dos de ellos uno al lado del otro, y si los matan, los rivales tendrán acceso a la base.

Una vez que tu equipo tenga acceso a una base enemiga, te encontrarás con Santuarios y un Patrón.

Los santuarios son básicamente inhibidores en LoL. Tendrás que destruirlos antes de poder matar a un patrón enemigo. En una base, hay dos de ellos, y tendrás que acabar con ambos.

Una vez derribados los dos Santuarios, puedes empezar a dañar al Patrón. El Patrón es la gran entidad que flota en el aire. Una vez eliminado, se transformará en un Patrón debilitado, que es una bola en el spawn del enemigo, y una vez que lo elimines, habrás ganado. Por el contrario, si el enemigo te hace todo esto, perdiste.

Héroes

En el momento de escribir estas líneas, el juego tiene 21 héroes entre los que elegir.

No hay roles ni clases para los héroes, lo que significa que cualquier personaje puede intercambiarse con otros en los carriles y seguir teniendo un emparejamiento relativamente justo entre sí. Cada héroe tiene cuatro habilidades, aunque a veces la habilidad 3 es una pasiva de algún tipo.

A la hora de elegir con qué héroes jugar, hay varias formas de hacerlo. En el menú de héroes, Valve te recomienda héroes para principiantes, y puedes probarlos para ver si encajan con tu estilo de juego.

Valve

También puedes consultar nuestra tier list y elegir a algunos de los mejores héroes. Recomendamos a Pocket, Lady Geist y Dynamo si realmente quieres jugar al meta de Deadlock y que no son opciones difíciles para principiantes.

O si no te importa, puedes seguir el camino tradicional y elegir al héroe que te guste más por su aspecto y convertirlo en main. No es ninguna vergüenza elegir esta opción.

Objetos

Al ser un MOBA, Deadlock tiene una tienda en la que los jugadores pueden comprar objetos para construir su personaje. Diferentes tipos de objetos mejorarán tus estadísticas, y otros también te darán objetos que puedes lanzar.

Hay tres clases de objetos que puedes comprar: Arma, Vitalidad y Espíritu.

Arma, como su nombre lo dice, mejorará tu arma, ya sea aumentando el daño, la cadencia de fuego, el tiempo de recarga o el tamaño del cargador. Algunas mejoras incluso darán a tus balas efectos como Robo de vida o Hemorragia.

La vitalidad mejora tu salud, ya sea mediante un aumento de tu reserva de salud, mejora de vida, escudo antibalas o resistencia al espíritu. Estos objetos te harán más fuerte.

En cuanto al Espíritu, puedes considerarlo una combinación de Vitalidad y Arma, con otros tipos de potenciadores. Algunos objetos mejorarán tu supervivencia, mientras que otros mejorarán tu ataque. Otros objetos también mejoran tus habilidades.

No todos los objetos beneficiarán a todos los héroes y en todas las situaciones, ya que ciertos personajes pueden beneficiarse más siendo un cañón de cristal mientras que otros siendo un tanque.

Además de cada clase de objeto, hay dos tipos diferentes que puedes conseguir, activos y no activos. Los activos son los que puedes lanzar para obtener un efecto, ya sea sobre ti mismo o sobre un enemigo. Los no activos son objetos que no se pueden lanzar, pero que te proporcionan una mejora.

En la mayoría de los casos, si estás empezando, te recomendamos que utilices los objetos predeterminados de la tienda. Están adaptados a cada héroe y divididos entre el juego inicial, medio y final.

Sin embargo, si eres un auténtico adicto, puedes echar un vistazo a las builds de la comunidad que los jugadores han creado para adaptarse a estilos de juego específicos.

Ajustes

En su mayor parte, los ajustes que debes utilizar son bastante sencillos. Ya tenemos artículos para estos que van más en profundidad, pero le daremos una versión rápida de la misma.

Para la configuración de vídeo, si quieres maximizar tus FPS, es posible que desees bajar la configuración de gráficos a bajo, sin embargo, puedes elegir la opción más alta que te da suficientes FPS.

En cuanto a la configuración del ratón y el teclado, las cosas pueden ponerse bastante complicadas dependiendo de cuál haya sido tu experiencia de juego anterior.

Si vienes de shooters de héroes como VALORANT u Overwatch 2, puede que encuentres las habilidades unidas a la fila numérica bastante incómodas, mientras que los jugadores de MMORPG puede que no encuentren demasiado problema.

Así que te recomendamos que ajustes tus habilidades a algo más parecido a las teclas WASD, como las teclas E, X, C, Q y F para tus habilidades si estás más acostumbrado a otros shooters de héroes.

¡Y eso es todo en nuestra guía para principiantes de Deadlock! Esperamos que te sea de ayuda para que tus primeros pasos en el nuevo título de Valve no sean tan difíciles.