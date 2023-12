Jugadores de Baldur’s Gate 3 reaccionan al muy difícil Modo Honor

Los jugadores de Baldur’s Gate 3 han compartido sus experiencias al probar el nuevo y difícil modo Honor de Baldur’s Gate 3, y algunos han tenido problemas para superar el prólogo.

Baldur’s Gate 3 ha mantenido su popularidad gracias a la increíble rejugabilidad del que posee y al compromiso de Larian Studios de ofrecer a los jugadores actualizaciones de calidad de vida.

Larian Studios ha añadido otra nueva característica a su juego, llamada Modo Honor, que sirve como un paso extra en la dificultad de los tres modos regulares del juego: Explorador, Normal y Táctico.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

El modo Honor plantea nuevos retos incluso a los jugadores veteranos de RPG, introduciendo jefes más fuertes con más salud y un único archivo de guardado a disposición de los jugadores, lo que significa que no pueden borrar las malas decisiones que tomen.

Los jugadores han compartido sus experiencias con el nuevo modo de dificultad introducido en el parche 5 de Baldur’s Gate 3.

Los jugadores reaccionan ante el “brutal” Modo Honor de Baldur’s Gate 3

Un jugador se preguntó si los demás habían luchado con el nuevo modo tanto como él, detallando los desafíos a los que se habían enfrentado con su grupo de nivel 2: “El modo Honor es brutal.”

Regístrate gratis en Dexerto y recibe: Ver menos anuncios | Modo Oscuro | Ofertas en juegos, TV y películas, y tecnología Email Registrarse

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Los jugadores temían que la dificultad fuera demasiado elevada, sobre todo si se tiene en cuenta que uno de los títulos más antiguos de Larian Studios, Divinity Original Sin, tenía un modo Honor casi imposible.

“Si tiene algo en común al modo honor de Divinity, entonces estoy preparado para que me humillen en cada combate. Espero que Larian lleve la cuenta de cuántas carreras acaban en los devoradores de intelectos después del accidente“, bromeó un jugador nervioso.

Los que ya se habían puesto a prueba con los desafíos del Modo Honor hicieron saber a la comunidad que la nueva dificultad es, en efecto, tan dura como esperaban.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

“Duré 25 minutos en mi primer intento. No llegué al nivel 2 después de la caída, me faltaron 9xp y me aplastaron los tres devoradores de intelectos a los que te enfrentas desde lejos“, dijo un jugador. Pero, a pesar de esto, los otros usuarios lo encontraron extrañamente satisfactorio después de que algunos encontraran el modo Táctico demasiado fácil. “10/10 volveré a intentarlo“, admitió el mismo jugador.

Este nuevo modo de dificultad de Baldur’s Gate 3 llegó con un nuevo epílogo añadido al juego por Larian Studios que consideran el “adiós definitivo” del juego.

El artículo continúa después del anuncio.