Jugadores de Baldur’s Gate 3 revelan interacciones ocultas con Elminster

Estos jugadores de Baldur’s Gate 3 han encontrado interacciones ocultas con Elminster que seguramente hayas pasado por alto ya que habla de su pasado en Faerun.

Baldur’s Gate 3 nos presenta un universo vivo donde los personajes reaccionan en función de la clase de nuestro personaje y de las interacciones que llevemos acabo.

Con cada nueva partida, la comunidad del juego escoge todo tipo de caminos para descubrir hasta el último detalle que es lo que ha pasado con Elminster hablando de Faerun.

Elminster es un mago poderosísimo que juega un papel clave dentro de la historia de Gale. Y al estar hablando con él da una información de lo más interesante si jugamos con la clase de bardo.

En un momento de la conversación, Elminster nos preguntará cuál es nuestra canción favorita. Dependiendo de la respuesta el mago nos contará más batallitas de su vida a lo largo de la franquicia del juego.

Los que más han llamado la atención son los del bardo Volo ya que se toma muchas licencias poéticas en su obra. Para descubrirlo deberemos de decirle a Elminster en Baldur’s Gate 3 la opción de “A través de los picos”.

“Jugar a Baldur’s Gate 3 como bardo ciego ha sido la mejor decisión que he tomado nunca. Me he reído tanto y tiene tantas opciones de diálogo únicas que sentí que algo fallaba cuando empecé una segunda partida como guerrero”, comentaba un usuario en un vídeo de YouTube que muestra esta interacción oculta.

Otros muchos jugadores de Baldur’s Gate 3 coincidieron en que jugar como bardo les ha llevado a desbloquear muchas interacciones extrañas que no podían conseguir con otros personajes.

Evidentemente, jugar con la clase adecuada hará que nuestra experiencia dentro del juego nos lleve a vivir diferentes experiencias. Aunque el libre albedrío siempre será la mejor manera de disfrutar del título de Larian.