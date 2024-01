Jugadores de Baldur’s Gate 3 revelan los errores más caros que han cometido

Los jugadores de Baldur’s Gate 3 siguen cometiendo errores devastadores durante sus partidas, algunos muy caros que llevan a sus personajes a la ruina y a las historias a un final prematuro.

Baldur’s Gate 3 utiliza las reglas de D&D 5E para sus sistemas de juego, y uno de los mejores aspectos que tomó de los juegos de mesa son las tiradas de dados. En ellas, el jugador puede ver cómo sus grandes planes se desvanecen al caer ese temido número 1.

Sin embargo, los jugadores no pueden culpar a los dados de todos sus problemas, ya que las malas decisiones pueden ser tan costosas como un 1 natural. No ayuda el hecho de que Baldur’s Gate 3 sea un juego repleto de decisiones de los jugadores, muchas de las cuales pueden acabar en errores caros, sobre todo si no son lo suficientemente fuertes como para luchar para salir de las consecuencias.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Por suerte, muchos jugadores tienen buen sentido del humor con sus errores en Baldur’s Gate 3. Les encanta compartir sus historias de desgracias casi tanto como presumir de sus victorias y celebrar sus éxitos amorosos.

Larian Studios

Los jugadores de Baldur’s Gate 3 revelan los mayores errores que han cometido durante una partida

Un usuario de Reddit de Baldur’s Gate 3 creó un hilo en el que pedía a los jugadores que compartieran sus mayores errores, comenzando con su propia historia de dejar que Karlach muriera quemada al final del juego. Otros usuarios no tardaron en compartir sus historias de fracaso en los Reinos Olvidados.

“Le hablé a Vlaakith y fui borrado de la existencia sin previo aviso“, escribió un usuario, refiriéndose a ser golpeado por el todopoderoso hechizo Deseo durante el segmento del Créche Githyanki del juego.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

“La primera vez que encontré a Karlach ya había hablado con los Paladines de Tyr, así que la maté“, escribió un usuario. Lo siguió de otro que dijo: “Había hablado con ellos y con Wyll, pensé que había varias fuentes que me decían que era malvada, ¿por qué iban a estar equivocados los dos? No me di cuenta de que era importante hasta mucho después.”

Un usuario lamentó un gran error al salir del Acceso Anticipado: “Grande solo para mí. Pero mi primer personaje -que había planeado con mucha antelación mientras esperaba el lanzamiento completo del juego- era un monje seguidor de Loviatar. Y cuando me tocó el único adorador de Loviatar del juego.”

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

“No grité porque pensé que mi personaje era un estoico que no se permitiría ceder. Al hacerlo, me perdí el buff Amor de Loviatar para el juego y, aunque el buff en sí no es realmente genial, es literalmente lo único de Loviatar que puedes conseguir en todo el juego. Así que eso fue un poco fastidioso para mi juego de rol.”

Aunque meter la pata en Baldur’s Gate 3 puede ser molesto, habla de la calidad de los personajes y la historia del juego que la gente se preocupe tanto por sus errores. Al menos, estas meteduras de pata son muy memorables.

El artículo continúa después del anuncio.