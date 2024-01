Jugadores de Baldur’s Gate 3 revelan punto clave para tener romances

Uno de los puntos más importantes de Baldur’s Gate 3 es sin duda el romance. Y es que en este CRPG de Larian Studios, los jugadores tienen la oportunidad de tener una relación compleja con distintos personajes. Es por eso que miembros de la comunidad de BG3 han compartido puntos clave que los hicieron tener romances en el juego.

Como te mencionábamos, el romance es uno de los aspectos más cruciales en Baldur’s Gate 3. Si tu como jugador te “enamoras” de un personaje y tienes una relación con este, la historia va a cambiar y también la dinámica con tus compañeros.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Como sucede en la vida real, cada uno de los compañeros tiene una personalidad distinta, con algunos te sentirás cómodo y con otros… no tanto. En la mayoría de los casos, la atracción surge de los diversos comentarios interesantes que estos personajes hacen durante las misiones.

Sin ir más lejos, los jugadores de Baldur’s Gate 3 revelaron algunos incidentes en los que ciertos diálogos hicieron que se enamoraran de sus respectivos compañeros en el juego.

Jugadores de Baldur’s Gate 3 compartieron hechos que los convencieron de tener romances

La discusión sobre el tema la inició un usuario de Reddit llamado Badass_Exterior. El usuario contó: “En mi primera partida me enamoré de Astarion, pero cuando Gale se emocionó tanto con todos los libros de Sorcerous Sundries, decidí que lo siguiente sería enamorarme de él. Me encantan los empollones“.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Otros también se unieron a la conversación por considerarla interesante. Uno de ellos comentó: “Y patos. Me gustan los patos. Además (de tav) cambias de forma en un oso y ¿te gusta la miel? ¿No es un poco exagerado?“. Otro usuario añadió: “Para mí fue el momento en que accidentalmente pulsé 1 en lugar de 2 y Karlach me dijo “Quiero montarte hasta que veas las estrellas”. No tenía intención de tener ningún romance en mi primera partida, pero sucedió así“.

Un jugador también comentó: “Por casualidad, ¿no serás clérigo? ¿Médico? ¿Cirujano? ¿Extrañamente hábil con la aguja de tejer?“. Por último, uno de los usuarios dijo: “Intenta no soñar con atarme“, seguido de un “Quizá eso es lo que me gusta de ti. Eres diferente” al día siguiente. “La combinación de burla juguetona, dulzura genuina y esa voz angelical fue demasiado para mí”.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Así que, ya podemos ver que los jugadores realmente tienen distintos puntos claves que hicieron que tuvieran romances con algún personaje específico. Experiencias diversas y únicas.

Los personajes tienen diálogos muy específicos y sugerentes en lo que se refiere al romance y, en la mayoría de los casos, los jugadores quedan cautivados por estos ingeniosos comentarios de los compañeros.